Ποιες νέες σειρές έρχονται και ποιες επιστρέφουν τον Σεπτέμβριο

Η Κόμπι Σμάλντερς στην νέα σειρά «Stumptown».

H φθινοπωρινή σεζόν (fall season) για τις τηλεοπτικές σειρές που ξεκινάει τον Σεπτέμβριο και τελειώνει τον Δεκέμβριο, είναι εδώ. Τα μεγάλα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα όπως NBC, FOX, ABC και CBS αλλά και το Netflix, ετοιμάζονται για τις πρεμιέρες νέων σειρών και σειρών που επιστρέφουν για επόμενες σεζόν. Ο Μπεν Πλατ πρωταγωνιστεί στην νέα κωμική σειρά του Ράιαν Μέρφι σε παραγωγή Netflix, «The Politician» με συμπρωταγωνίστρια την Γκουίνεθ Πάλτρου. Μετά την συμμετοχή της στην δημοφιλή σειρά «How I Met Your Mother», η Κόμπι Σμάλντερς επιστρέφει στην οθόνη στον ρόλο μιας δυναμικής βετεράνου του στρατού, στο «Stumptown». Εκτός όμως από τις νέες σειρές και τις επιστροφές, αυτή τη σεζόν θα αποχαιρετήσουμε το «How to Get Away With Murder» και «The Good Place». Αναλυτικά οι σειρές Νέες σειρές The Politician - Netflix Διαθέσιμο τον Σεπτέμβριο του 2019

Περιγραφή Ο Πέιτον (Μπεν Πλατ) πάντα γνώριζε ότι θα γινόταν Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και να κατακτήσει τον Λευκό Οίκο. Για να πετύχει όμως τον στόχο του, ο έφηβος είναι βέβαιος ότι το πρώτο βήμα που πρέπει να γίνει είναι να κερδίσει την προεδρία του λυκείου στο οποίο είναι μαθητής. Πρόκειται για την πρώτη σειρά του Ράιαν Μέρφι («Glee», «American Horror Story», «9-1-1») σε παραγωγή Netflix και στην οποία συμμετέχει και η Γκουίνεθ Πάλτροου. Unbelievable - Netflix Διαθέσιμο τον Σεπτέμβριο

Περιγραφή Εμπνευσμένο από αληθινά γεγονότα, μια έφηβη αναφέρει τον βιασμό που υπέστη και τελικά ανακαλεί τις κατηγορίες, ενώ την ίδια στιγμή δυο γυναίκες αστυνομικοί σε διαφορετική πολιτεία, διερευνούν την υπόθεση και ψάχνουν για στοιχεία που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν την αλήθεια. Το σενάριο είναι βασισμένο στο - βραβευμένο με Πούλιτζερ - άρθρο του οργανισμού διαδικτυακής δημοσιογραφίας The Marshall Project και του Propublica με τίτλο «An Unbelievable Story of Rape» και της ραδιοφωνικής εκπομπής «Anatomy of Doubt». Την παραγωγή των επεισοδίων υπογράφουν οι υποψήφιες για Οσκαρ Σουζάνα Γκραντ και Λίσα Τσολοντένκο. Το Netflix περιγράφει την σειρά ως «μια ιστορία αδιανόητου τραύματος και ακλόνητης επιμονής». Stumptown - ABC Πρεμιέρα τον Σεπτέμβριο

Περιγραφή Η Ντεξ Πάριος (Κόμπι Σμάλντερς) είναι μια δυνατή και ευφυής βετεράνος του στρατού με περίπλοκη ερωτική ζωή, χρέη στον τζόγο και έναν μικρότερο αδερφό που πρέπει να φροντίσει στο Πόρτλαντ του Όρεγκον. Οι στρατιωτικές της δεξιότητες και το μοναδικό της στυλ, την καθιστούν μια από τις πιο σκληροπυρηνικές εγκληματίες και σίγουρα δεν είναι σύμμαχος της αστυνομίας. Το πρώτο επεισόδιο (ο πιλότος) συνδυάζει την δράση, το δράμα και την κωμωδία με την Σμάλντερς να κρατάει τα ηνία στη σειρά. Σειρές που επιστρέφουν The Good Place - NBC Πρεμιέρα τον Σεπτέμβριο

Περιγραφή Μια από τις πιο έξυπνες κωμωδίες στα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα, επιστρέφει για την τέταρτη και τελευταία της σεζόν για να αποδείξει ότι τα ανθρώπινα όντα είναι ικανά για αυτοβελτίωση. Πρωταγωνίστρια της σειράς είναι η Κρίστεν Μπελ η οποία πλαισιώνεται από ένα καστ ηθοποιών όπως οι Τεν Ντάνσον και Τζαμίλα Τζαμίλ. How to Get Away with Murder - ABC Πρεμιέρα στις 26 Σεπτεμβρίου

Περιγραφή Οι θαυμαστές της δημοφιλούς σειράς της Σόντα Ράιμς «How to Get Away with Murder» θα αποχαιρετήσουν την Αναλίς Κίτινγκ (Βαϊόλα Ντέιβις) και τους μαθητές της στην έκτη και τελευταία σεζόν που κυκλοφορεί στις 26 Σεπτεμβρίου. Η ιστορία θα συνεχιστεί από εκεί που έμεινε στα τελευταία λεπτά της πέμπτης σεζόν και είναι πολύ πιθανόν να μάθουμε τι απέγινε στην Λόρελ η οποία αγνοείται. American Horror Story: 1984 - FX Πρεμιέρα στις 18 Σεπτεμβρίου