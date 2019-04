Ποιό ήταν το πραγματικό όνομα του Ιησού και πώς τον προσφωνούσαν όσο ζούσε

Σε κάθε περίπτωση οι περισσότεροι μελετητές, πιστεύουν ότι το όνομα του Μεσσία της χριστιανικής πίστης ήταν στην πραγματικότητα «יהושוע‎» δηλαδή «Yeshua» δηλαδή «Γιεσουα». Ένα αρκετά κοινό εβραϊκό όνομα την περίοδο που εκτιμάται ότι έζησε ο Ιησούς. Αρχαιολόγοι έχουν βρει το όνομα αυτό σκαλισμένο σε 71 ταφικές σπηλιές στο Ισραήλ που χρονολογούνται από την εποχή του Ιησού.

Μοιραία λοιπόν προκύπτουν αρκετά ερωτήματα, όπως αναφέρει το All that is Interesting.

Δεδομένου ότι δεν έχουν όλες οι γλώσσες τους ίδιους φθόγγους, οι άνθρωποι διαχρονικά έχει παρατηρηθεί ότι προσαρμόζουν τις λέξεις ώστε να μπορούν να τα προφέρουν στις δικές τους γλώσσες. Ακόμη και στις σύγχρονες γλώσσες, υπάρχουν διαφορές στην προφορά του Jesus. Στα αγγλικά, το όνομα προφέρεται με ένα σκληρό «J» ενώ στα ισπανικά, αν και η ορθογραφία είναι η ίδια, το όνομα προφέρεται με αυτό που θα ήταν ένα «H» στα αγγλικά.

Πως όμως φτάσαμε από το Γιεσούα στο Ιησούς και κατόπιν στο Jesus;

H Καινή Διαθήκη γράφτηκε αρχικά στην ελληνική γλώσσα, η οποία όχι μόνο χρησιμοποιεί ένα εντελώς διαφορετικό αλφάβητο από το εβραϊκό, αλλά στερείται επίσης του ήχου «sh» που υπάρχει στο Yeshua.

Οι συγγραφείς της Καινής Διαθήκης αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν τον ήχο του ελληνικού «σ» στη θέση του «sh» και στη συνέχεια να προσθέσουν και ένα ένα τελικό «ς» για να κάνουν πιο σκληρό το άκουσμα.

Όταν στη συνέχεια η Βίβλος μεταφράστηκε από την ελληνική γλώσσα στη λατινική οι μεταφραστές προσάρμοσαν το όνομα το οποίο έγινε έγινε «Iesus».