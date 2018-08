Ποιοι ήταν οι Έλληνες πιλότοι- ιπτάμενοι άσσοι του Ελληνοϊταλικού Πολέμου

Ωστόσο, λόγω της ίδιας της φύσης της αεροπορικής μάχης – ειδικά κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο- και της ανεπάρκειας μέσων όσον αφορά στην επιβεβαίωση των καταρρίψεων που υπήρχε κατά τον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο καθιστά δύσκολο να υπάρξει επιβεβαίωση όσον αφορά στον ακριβή αριθμό των καταρρίψεων που αποδίδονται στον κάθε πιλότο. Πολλά από τα επίσημα αρχεία των μοιρών χάθηκαν ή καταστράφηκαν μέσα στο χάος του πολέμου και της γερμανικής κατοχής που ακολούθησε- ενώ την περίοδο εκείνη η ΕΒΑ δεν είχε συστηματικές διαδικασίες καταγραφής καταρρίψεων, με αποτέλεσμα να καταγράφονται συχνά βιαστικά στα σχετικά βιβλία, χωρίς να γίνεται ιδιαίτερη προσπάθεια να επιβεβαιωθεί η ακρίβεια των συγκεκριμένων αναφορών.

Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει πως δεν υπάρχουν στοιχεία για το συγκεκριμένο θέμα: Στο «On Spartan Wings: The Royal Hellenic Air Force in World War Two» του Τζων Καρ, που επικαλείται στοιχεία και δεδομένα από το «Όπλα και καταρρίψεις της Ελληνικής Αεροπορίας 1940-1941» του Νίκου Χριστοφίλη (Εκδόσεις Δούρειος Ίππος- μια εξαντλητική μελέτη πάνω στον αεροπορικό πόλεμο κατά την περίοδο), σε συνδυασμό με στοιχεία από τον πτέραρχο Εμμανουήλ Κελαϊδή (διοικητής της Αεροπορίας Διώξεως κατά τον πόλεμο και Αρχηγός ΓΕΑ κατά το διάστημα 1950-1955) και το Μουσείο Ιστορίας Πολεμικής Αεροπορίας, ως πιθανότερος άσσος της Ελληνικής Βασιλικής Αεροπορίας κατά τον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο υποδεικνύεται ο Ανδρέας Αντωνίου, της 22ης Μοίρας Δίωξης, με 4 επιβεβαιωμένες καταρρίψεις και τουλάχιστον 2 πιθανές. Μετά από αυτόν, ακολουθούν ο Ιωάννης Κέλλας, της 21ης Μοίρας Δίωξης, και ο Επαμεινώνδας Δάγκουλας της 22ης.