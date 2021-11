Ποιοι ήταν στα αλήθεια οι Σπαρτιάτες: Ο συγγραφέας Μάικ Κόουλ μιλά για τον μύθο και την πραγματικότητα της αρχαίας Σπάρτης

«Οι Θερμοπύλες ήταν μια καταστροφή! Και θεωρώ εξωφρενικό να θυμόμαστε τους Σπαρτιάτες για μια ήττα ενώ οι πραγματικές, απίστευτες νίκες τους παραβλέπονται» λέει με ένταση ο Μάικ Κόουλ (Myke Cole), Αμερικανός συγγραφέας και ιστορικός, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας μας μέσω Skype. Το θέμα μας είναι η αρχαία Σπάρτη- όχι αυτή των «300» του σινεμά και των κόμικ, μα του Κλεομένη του Γ′ και του Αρχίδαμου του Β’, τη Σπάρτη που κατοικήθηκε όχι από «υπερανθρώπους», μα από πραγματικά ανθρώπινα όντα, με τα ελαττώματα και τα προτερήματά τους, και έπαιξε ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της αρχαίας ελληνικής και παγκόσμιας ιστορίας, ασκώντας επιρροή μέχρι και σήμερα.

Ο Μάικ Κόουλ είναι ιστορικός, συγγραφέας και αρθρογράφος. Η πιο πρόσφατη δουλειά του, με αφορμή την οποία μίλησε στη HuffPost Greece μέσω email και Skype, είναι το «The Bronze Lie: Shattering the Myth of Spartan Warrior Supremacy» (Osprey). Μεταξύ άλλων, έχει εκδώσει το «Legion Versus Phalanx», αναλύοντας την αναμέτρηση μεταξύ του ελληνικού και του ρωμαϊκού τρόπου πολέμου, καθώς και 10 νουβέλες fantasy και επιστημονικής φαντασίας, ενώ έχει γράψει άρθρα που έχουν δημοσιευτεί στους New York Times, το Smithsonian Magazine, το Slate, το The Daily Beast, το The New Republic, το McSweeney’s και το Foreign Policy, σχετικά με θέματα πολιτικής και ιστορίας. Ο ίδιος σήμερα εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα παρέχοντας υπηρεσίες ερευνών και ως πυροσβέστης στο Χάντσον Βάλεϊ της Νέας Υόρκης, ενώγια το συγγραφικό του έργο αντλεί βιώματα και από μια πολυετή καριέρα στις ένοπλες δυνάμεις, τις υπηρεσίες πληροφοριών και τις υπηρεσίες επιβολής νόμου, η οποία περιελάμβανε υπηρεσία στο Ιράκ και σε περιστατικά αντιμετώπισης καταστροφών στις ΗΠΑ.