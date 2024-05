Πολ Όστερ (1947 - 2024)

Eduardo Parra via Getty Images

Ο Paul Auster γεννήθηκε στις 3 Φεβρουαρίου του 1947 στο Νέο Τζέρσι από γονείς πολωνοεβραϊκής καταγωγής. Απόφοιτος του πανεπιστημίου Κολούμπια, έζησε μετά τις σπουδές του, στις αρχές της δεκαετίας του 1970, για ένα διάστημα στο Παρίσι ( η Γαλλία τον αγάπησε και αργότερα τον βράβευσε. Όπως έγραφε το New York Magazine το 2007, «στο Παρίσι ο Όστερ είναι ένας ροκ σταρ» ). Στη γαλλική πρωτεύουσα, όπου βιοπορίστηκε κάνοντας διάφορες δουλειές, μεταξύ των οποίων και μεταφράσεις, εγκαταστάθηκε με τη σύντροφο του, συγγραφέα Λίντια Ντέιβις, με την οποία είχαν γνωριστεί στο κολέγιο. Το 1974 επέστρεψαν στις ΗΠΑ και παντρεύτηκαν. Το 1977, απέκτησαν έναν γιο, τον Ντάνιελ, αλλά χώρισαν λίγο αργότερα.

Πρόσφατα, με αφορμή το τελευταίο του έργο, με τίτλο «Baumgartner» -στα ελληνικά από τις εκδόσεις Μεταίχμιο τον Σεπτέμβριο- ένα μυθιστόρημα για την αγάπη, τη μνήμη και το πένθος , δήλωσε στον The Guardian, όταν ήδη είχε διαγνωστεί με καρκίνο: «Αυτό μάλλον θα είναι το τελευταίο μου βιβλίο». «Στον καθένα μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή το ο,τιδήποτε» λέει ο πρωταγωνιστής του βιβλίου. «Το γνωρίζεις εσύ, το γνωρίζω κι εγώ, όλοι το γνωρίζουμε – κι αν δεν το ξέρουν, τότε μάλλον δεν προσέχουν αρκετά».

Ο Πολ Όστερ, που ήταν πιο διάσημος στην Ευρώπη από ότι στις ΗΠΑ, ασχολήθηκε επίσης με το σινεμά τόσο ως σκηνοθέτης («Lulu on the Bridge») όσο και ως σεναριογράφος («Smoke»). Είχε λάβει πολλές σημαντικές διακρίσεις για το έργο του -Prix France Culture de Littérature Étrangère, Prix Médicis Étranger, Prince of Asturias Award- και ήταν μέλος της Αμερικανικής Ακαδημίας Τεχνών και Γραμμάτων.