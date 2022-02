Πόρτα ερμητικά κλειστή: Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ για την επιστροφή της Κιμ Κατράλ

Getty Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και Κιμ Κατράλ.

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ απέκλεισε εντελώς το ενδεχόμενο η Κιμ Κατράλ να εμφανιστεί στην αναβίωση της σειράς Sex And The City «And Just Like That...» υποστηρίζοντας ότι η πρώην συμπρωταγωνίστριά της έδωσε μεγάλη δημοσιότητα σε ό,τι αφορά τα συναισθήματα της. Η Κατράλ, η οποία υποδύθηκε τη Σαμάνθα Τζόουνς στην original σειρά και σε δύο ταινίες που ακολούθησαν, έχει εκφραστεί εναντίον της Πάρκερ σε πολλές περιπτώσεις τα τελευταία χρόνια. Όταν ανακοινώθηκε πέρυσι το «And Just Like That...» έγινε σύντομα σαφές ότι η Κιμ Κατράλ δεν επρόκειτο να επιστρέψει στο πλευρό της Πάρκερ και των συμπρωταγωνιστών της Σίνθια Νίξον και Κριστίν Ντέιβις. Ο χαρακτήρας της Σαμάνθα βρέθηκε εκτός σειράς, ενώ η απουσία της δικαιολογήθηκε σεναριακά ως εξής: Η Σαμάνθα εγκαταστάθηκε στο Λονδίνο μετά από τη σύγκρουση της με την Κάρι Μπράντσο / Σάρα Τζέσικα Πάρκερ. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης της στο Variety, η Πάρκερ ρωτήθηκε αν θα ήταν «OK» να εμφανιστεί η Κατράλ στη σειρά, «αν γινόταν ένα θαύμα». «Δεν νομίζω, επειδή θεωρώ ότι υπάρχει πολύ μεγάλη δημοσιότητα σε ό,τι αφορά τα συναισθήματα της. Δεν συμετείχα σε όλο αυτό, ούτε διάβασα δημοσιεύματα με τις δηλώσεις της, αν και έχω γύρω μου ανθρώπους που με ενημερώνουν», απάντησε η Πάρκερ. «Από τη στιγμή που δεν κάναμε την ταινία και το στούντιο αδυνατούσε να ανταποκριθεί σε αυτό που ήθελε, έπρεπε να την ακούσουμε, να ακούσουμε τι ήταν σημαντικό για κείνη. Δεν ταίριαζε σε ό,τι ήταν σημαντικό ή απαραίτητο για εμάς. Υπάρχει μια πολύ ξεχωριστή γραμμή μεταξύ της Σαμάνθα και της Κιμ». Και πρόσθεσε: «Η Σαμάνθα δεν εξαφανίστηκε. Είναι παρούσα στη σειρά και νομίζω ότι οι δημιουργοί χειρίστηκαν το θέμα με σεβασμό και λεπτότητα. Δεν δαιμονοποιήθηκε. Παρουσιάστηκε ως ένας άνθρωπος που είχε συναισθήματα για μια σχέση (την Κάρι), οπότε θεωρώ ότι βρήκαμε έναν τρόπο να το αντιμετωπίσουμε, κάτι που ήταν σημαντικό και απαραίτητο για τους ανθρώπους που την αγαπούσαν».

HBO Max/Sky Cynthia Nixon, Sarah Jessica Parker and Kristin Davis in And Just Like That...

Η κόντρα των δύο σταρ ξέσπασε όταν η Κατράλ κατακεραύνωσε την πρώην συμπρωταγωνίστρια της με ανάρτηση της στο Instagram μετά την επικοινωνία που είχε η Πάρκερ μαζί της για τον θάνατο του αδελφού της, Κρις, το 2018. Η Πάρκερ εξέφρασε τα συλλυπητήριά της και η Κατράλ αντέδρασε γράφοντας «δεν χρειαζόμαστε την αγάπη και τη στήριξή της», χαρακτηρίζοντάς την «σκληρή» και λέγοντάς της ότι «δεν ήταν φίλη μου», ενώ πόσταρε το link δημοσιεύματος της New York Post που είχε τίτλο «H κουλτούρα των κακών κοριτσιών που κατέστρεψε το Sex and the City». Πριν από αυτό, όταν είχε γίνει γνωστό ότι αρνήθηκε να παίξει σε μια τρίτη ταινία βασισμένη στη σειρά, η Κατράλ είχε δηλώσει στην εκπομπή του Πιρς Μόργκαν ότι δεν έγινε «ποτέ φίλη» με καμία από τους συμπρωταγωνίστριες της όσο γύριζαν το Sex And The City.

Getty Οι πρωταγωνίστριες του Sex And The City το μακρινό 1999.