Πώς η ανάπτυξη εγκαταστάσεων αποθήκευσης φυσικού αερίου μπορεί να βοηθήσει την Ελλάδα

To κείμενο συνυπογράφουν η Δρ. Βαλεντίνα Ντεντή, Επικεφαλής Οικονομολόγος, KBR - Αντιπρόεδρος του Access for Women in Energy και του Greek Energy Forum και ο Πάνος Μαυροειδής - Καμπέρης Στρατηγικός Διαχειριστής του LNG Portfolio στην QatarGas