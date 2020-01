Πώς η πλουσιότερη γυναίκα της Αφρικής έκανε περιουσία «λεηλατώντας» την Ανγκόλα

Mike Coppola via Getty Images

Mike Coppola via Getty Images

Έγγραφα τα οποία διέρρευσαν αποκαλύπτουν πώς η πλουσιότερη γυναίκα της Αφρικής έκανε την περιουσία της μέσω διαφθοράς, εκμεταλλευόμενη τη χώρα της.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του BBC, η Ίσαμπελ ντος Σάντος απέκτησε πρόσβαση σε επικερδείς συμφωνίες σχετικά με εκτάσεις, πετρέλαιο, διαμάντια και τηλεπικοινωνίες ενώ ο πατέρας της ήταν πρόεδρος της Ανγκόλας- χώρας στη νότια Αφρική η οποία είναι πλούσια σε φυσικούς πόρους.

Τα έγγραφα δείχνουν πώς η ίδια και ο σύζυγός της ήταν σε θέση να αγοράσουν πολύτιμη κρατική περιουσία σε μια σειρά από ύποπτες συμφωνίες. Η ίδια υποστηρίζει πως οι ισχυρισμοί σε βάρος της είναι εντελώς ψευδείς και ότι είναι σε εξέλιξη ένα «κυνήγι μαγισσών» με πολιτικό κίνητρο από την κυβέρνηση της Ανγκόλας.

Η κόρη του πρώην προέδρου ζει στο Ηνωμένο Βασίλειο και κατέχει ακριβά ακίνητα στο κεντρικό Λονδίνο. Ήδη διερευνάται από τις αρχές της χώρας για διαφθορά και τα περιουσιακά της στοιχεία έχουν «παγώσει».

Το BBC Panorama απέκτησε πρόσβαση σε πάνω από 700.000 έγγραφα που διέρρευσαν σχετικά με την «αυτοκρατορία» της. Τα περισσότερα αποκτήθηκαν από την Platform to Protect Whistle-blowers in Africa και κοινοποιήθηκαν και στο International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). Έχουν εξεταστεί από 37 οργανισμούς ΜΜΕ, μεταξύ των οποίων ο Guardian (Βρετανία) και η Expresso (Πορτογαλία).