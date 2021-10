Πώς ένας άντρας απέκτησε τσιμέντο στην καρδιά του

Έντονους πόνους στο στήθος είχε ένας 56χρονος άνδρας στις ΗΠΑ, οι οποίοι, όπως προέκυψε, οφείλονταν στην παρουσία ενός κομματιού τσιμέντου 10 εκατοστών στην καρδιά του.

Το κομμάτι αυτό, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Live Science, είχε ταξιδέψει μέσω του αίματός του μετά από μία ιατρική διαδικασία. Σύμφωνα με αναφορά από ερευνητές στο Yale University School of Medicine που δημοσιεύτηκε στο The New England Journal of Medicine, o 56χρονος πήγε στα επείγοντα περιστατικά λόγω πόνων στο στήθος και δύσπνοιας επί δύο ημέρες.

Μία εβδομάδα νωρίτερα είχε υποβληθεί σε επέμβαση στη σπονδυλική στήλη λόγω ενός σπασμένου σπονδύλου. Αναλυτικότερα, είχε υποβληθεί σε κυφοπλαστική, στο πλαίσιο της οποίας οι γιατροί βάζουν ένα ειδικό είδος τσιμέντου στον σπόνδυλο για να αποκαταστήσουν το κανονικό του ύψος και να τον εμποδίσουν να καταρρεύσει.

Γενικότερα μιλώντας, η κυφοπλαστική θεωρείται ασφαλής: Λιγότερο από το 2% αυτών που υποβάλλονται σε αυτήν βιώνουν παρενέργειες, σύμφωνα με την American Association of Neurological Surgeons. Ωστόσο υπάρχει κίνδυνος διαρροής του τσιμέντου από το οστό σε άλλες περιοχές, που μπορεί να προκαλέσει μπλοκάρισμα ή «εμβολισμό» σε αιμοφόρα αγγεία.

Αυτό ακριβώς ήταν που συνέβη στη συγκεκριμένη περίπτωση: Το τσιμέντο διέρρευσε από τον σπόνδυλο στις φλέβες του, όπου στερεοποιήθηκε και στη συνέχεια...κατέληξε στην καρδιά του.

Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν ένα ξένο σώμα στην καρδιά του. Ακολούθησε χειρουργική επέμβαση στην καρδιά, με αποτέλεσμα τον εντοπισμό ενός λεπτού, αιχμηρού κομματιού τσιμέντου που είχε τραυματίσει την καρδιά και τρυπήσει τον δεξί του πνεύμονα.

Οι γιατροί απομάκρυναν το τσιμέντο, μήκους 10 εκατοστών, και μετά επιδιόρθωσαν το σκίσιμο στην καρδιά του. Δεν υπήρξαν επιπλοκές και ένα μήνα μετά είχε αναρρώσει πλήρως.