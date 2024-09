Πώς καταλαβαίνουμε ότι είμαστε ερωτευμένοι: 14 «συμπτώματα» (σύμφωνα με την επιστήμη)

Εστιάζοντας στα θετικά: Όταν είμαστε ερωτευμένοι, οι σύντροφοί μας φαντάζουν ιδανικοί. Εστιάζουμε στα θετικά χαρακτηριστικά και παραβλέπουμε τα αρνητικά. Μια έρευνα του 2011 που δημοσιεύτηκε στο Journal of Family Theory and Review εξέτασε μελέτες για την «εξιδανίκευση» που λαμβάνει χώρα στις σχέσεις και δεν ήταν σε θέση να καταλήξει σε συμπέρασμα αν αυτό είναι θετικό ή αρνητικό. Η δουλειά της Φίσερ έχει δείξει πως οι ερωτευμένοι εστιάζουν και σε τυχαία γεγονότα και αντικείμενα που τους θυμίζουν το «αμόρε»- και αναθυμούνται εκείνες τις στιγμές. Η εστίαση της προσοχής θεωρείται επίσης πως προκύπτει από αυξημένα επίπεδα ντοπαμίνης στον εγκέφαλο και τη σπονδυλική στήλη, καθώς και μια αύξηση της νορεπινεφρίνης- χημικού που σχετίζεται με αυξημένη μνήμη σε σχέση με νέα ερεθίσματα.

Συναισθήματα εκτός ελέγχου: Η Φίσερ και οι συνεργάτες της διαπίστωσαν πως τα άτομα που δηλώνουν ερωτευμένα συχνά λένε πως το πάθος είναι ανεξέλεγκτο. Για το βιβλίο της «Love and Limerence: The Experience of Being in Love» η ψυχολόγος Ντόροθι Τένοφ ζήτησε από 400 άνδρες και γυναίκες στο Κονέκτικατ να αντιδράσουν/ απαντήσουν σε 200 δηλώσεις ρομαντικής αγάπης. Πολλοί είπαν πως ένιωθαν αβοήθητοι, λέγοντας πως η εμμονή τους ήταν παράλογη και ανεξέλεγκτη.