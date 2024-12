Πώς κινήθηκε το οικοσύστημα των startups το 2024

Σύμφωνα με στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φετινό “Startups in Greece 2024-2025” report από το Found.ation και το EIT Digital , το 2024 περισσότερες από 90 ελληνικές startups εξασφάλισαν χρηματοδότηση, με το συνολικό ποσό να ξεπερνά τα 555 εκατομμύρια ευρώ , μια ανάπτυξη κατά 15% σε σχέση με το 2023. Παρόλο που το 80% της χρηματοδότησης κατευθύνθηκε στις 10 κορυφαίες εταιρείες , αυτή η τάση αποτελεί θετικό σημάδι σε μια περίοδο που το παγκόσμιο οικοσύστημα startups αντιμετωπίζει προκλήσεις. Η κορυφαία χρηματοδότηση της χρονιάς ανήκει στην D-Orbit , με 150 εκατ. ευρώ , εστιάζοντας στα space logistics και την ανάπτυξη δορυφόρων. Στη δεύτερη θέση, βρίσκεται η Axelera AI που συγκέντρωσε 60,82 εκατ. ευρώ , αναδεικνύοντας τη δυναμική της στον τομέα του edge computing. Η Blueground, με χρηματοδότηση 40,25 εκατ. ευρώ , επεκτείνει την παρουσία της στις διεθνείς αγορές, ενώ αξιοσημείωτες είναι επίσης οι χρηματοδοτήσεις των Numa (28,98 εκατ. ευρώ), Deepcure (22 εκατ. ευρώ), iCOMAT (20,13 εκατ. ευρώ), Plum (19 εκατ. ευρώ), Connectly.ai (17,89 εκατ. ευρώ) και Kinvent (15,5 εκατ. ευρώ).

Το ελληνικό οικοσύστημα έχει πλέον πρόσβαση σε ένα ολοκληρωμένο φάσμα επενδυτικών εργαλείων, καλύπτοντας όλα τα στάδια, από το pre-seed μέχρι τη χρηματοδότηση σε growth επίπεδα . Τα δεδομένα από το 2018 έως το 2024 καταδεικνύουν μια αυξανόμενη τάση σε γύρους υψηλότερης χρηματοδότησης, γεγονός που υπογραμμίζει την ωριμότητα των startups και τη διάθεση των επενδυτών να υποστηρίξουν επιχειρήσεις σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης. Το 2024 σημειώθηκαν σημαντικές επενδύσεις σε στάδια Series C και Series D , επιβεβαιώνοντας ότι οι ελληνικές startups προσελκύουν πλέον επενδύσεις σε μεταγενέστερα στάδια. Παράλληλα, τα στάδια χρηματοδότησης Seed και Series A παραμένουν τα πιο δημοφιλή, αναδεικνύοντας την ύπαρξη μια ενεργής δεξαμενής νέων επιχειρήσεων με υποσχόμενες προοπτικές.

phuttaphat tipsana via Getty Images

cappels via Getty Images

Στη δυναμική του ελληνικού οικοσυστήματος τα τελευταία χρόνια σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν πρωτοβουλίες που στηρίζουν τις ελληνικές startups σε όποιο στάδιο και αν βρίσκονται και τους παρέχουν εκείνο το περιβάλλον που χρειάζονται για να προχωρήσουν. Το egg – enter grow go είναι ένας από τους κορυφαίους κόμβους νεοφυούς καινοτόμου επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη, που αποτελεί τον μεγαλύτερο επιχειρηματικό επιταχυντή στην Ελλάδα και τον δεύτερο μεγαλύτερο στην Ανατολική Ευρώπη. Παράλληλα, έχει υποστηρίξει περισσότερες από 450 καινοτόμες startups , ενώ υλοποιεί ένα πολυσχιδές πλάνο εξωστρέφειας διατηρώντας συνεργασίες με παγκόσμιους οργανισμούς, πανεπιστήμια του εξωτερικού και άλλους επιχειρηματικούς επιταχυντές σε όλο τον κόσμο, παρέχοντας έτσι ευκαιρίες για δικτύωση, χρηματοδότηση και εξέλιξη στους νέους επιχειρηματίες.

Mariia Vitkovska via Getty Images

- Start Up: Απευθύνεται σε νέες επιχειρήσεις με στόχο να τις υποστηρίξει στα πρώτα τους βήματα. Παρέχει εργαλεία ανάπτυξης, δικτύωση και δυνατότητες χρηματοδότησης, βοηθώντας τες να αναπτυχθούν και να διαθέσουν ταχύτερα το προϊόν ή την υπηρεσία τους στην αγορά (incubation).

- Scale Up: Απευθύνεται σε πιο ώριμες startup επιχειρήσεις, που, μέσω επιτάχυνσης της προϊοντικής ανάπτυξής τους, αναζητούν αύξηση πωλήσεων και στον επόμενο γύρο χρηματοδότησης. Η πλατφόρμα Scale Up είναι ο εξελιγμένος επιχειρηματικός επιταχυντής του egg – enter grow go (acceleration).