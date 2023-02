Πώς μπορεί (ίσως) να βρεθεί ο μυστηριώδης «Ένατος Πλανήτης» του Ηλιακού Συστήματος

Mark Stevenson/Stocktrek Images via Getty Images

Αν ο πλανήτης αυτός υπάρχει, θα είναι πέρα από την τροχιά του Ποσειδώνα, σε μια παγωμένη περιοχή γνωστή ως Ζώνη Κάιπερ . Επιστήμονες είχαν παρουσιάσει την υπόθεση περί ύπαρξής του σε έρευνα του 2016 στο The Astronomical Journal. Χρησιμοποιούσαν τον υποθετικό πλανήτη ως ενδεχόμενη εξήγηση για τις ασυνήθιστες τροχιές μιας σειράς από μακρινά αντικείμενα, πέρα από τον Ποσειδώνα (ETNO- extreme trans-Neptunian objects), αστεροειδείς, κομήτες, φεγγάρια ή πλανήτες νάνους που βρίσκονται πάνω από 30 AU (αστρονομική ομάδα- 1 AU αντιστοιχεί στην απόσταση μεταξύ Γης και Ήλιου) από τον Ήλιο.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Live Science, σε επιστημονικό άρθρο που υποβλήθηκε στο The Astrophysical Journal και αναρτήθηκε στο arXiv, ένας ερευνητής παρουσιάζει την υπόθεση πως το «κλειδί» για τον εντοπισμό του Ένατου Πλανήτη θα ήταν οι δορυφόροι του. Ο Μα Χο Τσαν, αστρονόμος του The Education University of Hong Kong, χρησιμοποίησε υπολογισμούς πάνω στο μέγεθος και τη βαρύτητα του Ένατου Πλανήτη, σε συνδυασμό με τον αριθμό των πιθανών ΕΤΝΟ αρκετά κοντά για να βρίσκονται σε μόνιμη τροχιά γύρω από τον σκοτεινό πλανήτη, προκειμένου να υπολογίσει τον αριθμό των πιθανών φεγγαριών. Ο ερευνητής κατέληξε στο συμπέρασμα πως μέχρι και 20 δορυφόροι θα μπορούσαν να είναι σε τροχιά γύρω από τον υποθετικό πλανήτη, ο καθένας διαμέτρου 100 χλμ.