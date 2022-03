Πώς να χειριστούμε με επιτυχία μια δύσκολη συνομιλία με τον διευθυντή μας

calvindexter via Getty Images

Ένας καλός διευθυντής θα ήθελε αυτή η συνομιλία να γίνει προτού παραδώσουμε την παραίτηση μας. «Όχι απλά είναι καλύτερα να τον ενημερώσουμε, αλλά είναι προτιμότερο», λέει ο Γκόρικ Ντζι, επαγγελματικός σύμβουλος στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ και συγγραφέας του βιβλίου «The Unspoken Rules: Secrets to Starting Your Career Off Right».