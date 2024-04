Πώς προχωρούν τα έργα του Υπουργείου Τουρισμού στο Ταμείο Ανάκαμψης

Αναβάθμιση Χιονοδρομικών Κέντρων: Έχουν υποβληθεί 16 επενδυτικά σχέδια συνολικού ύψους περίπου 147 εκατ. ευρώ και προέρχονται από το σύνολο σχεδόν των χιονοδρομικών κέντρων της χώρας και υπερκαλύπτουν τον προβλεπόμενο και διαθέσιμο προϋπολογισμό κατά περίπου 100 εκατ. ευρώ. Η διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων προχωρά με τη σειρά υποβολής τους (τη μέθοδο first come first served) και ήδη εγκρίθηκαν δύο αιτήματα ενίσχυσης («Ανήλιο-Μετσόβου» και «3-5 Πηγάδια» στη Νάουσα).