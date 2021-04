Εικ. 2: Οι βασικοί κοιτασματολογικοί τύποι και η παγκόσμια διασπορά των κοιτασμάτων χαλκού. Πηγήvi

Επομένως, η εξόρυξη του δεν εξαρτάται από μια συγκεκριμένη χώρα ή περιοχή, όπως συμβαίνει με άλλα κρίσιμα μέταλλα π.χ. τις σπάνιες γαίες που μονοπωλούνται από την Κίνα.

Αυτό οδηγεί την αγορά χαλκού σε μεγαλύτερη ευστάθεια και μειώνει το προφίλ κινδύνου. Επίσης, σημαντικό ρόλο μπορεί να διαδραματίσει η πολιτική σταθερότητα σε ορισμένες γεωγραφικές περιοχές, όπως λόγω χάρη σε κάποιες χώρες της Αφρικής και της Νοτίου Αμερικής.

Τέλος, η αποτελεσματικότητα και βιωσιμότητα των εξορύξεων θα εξαρτηθεί από δύο επιπλέον παράγοντες:

α) τη Συνεταιριστική Σχέση των βασικών παικτών (Κεντρική Διοίκηση, Επιχειρήσεις, Τοπικές Κοινότητες) και

β) τη Χορήγηση Αδειών εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων στα πλαίσια ενός λογικού χρονικού πλαισίου.

Οι εγκριτικές διαδικασίες είναι συχνά τόσο αργές, ή αρνητικές, που οδηγούν σε εγκατάλειψη των επενδύσεων, με αποτέλεσμα μεγάλες ποσότητες του τόσο απαραίτητου μετάλλου να παραμένουν στη Γη ή, όπως αρέσκονται να λένε οι οικολόγοι και οι οικολογούντες, για «τις επόμενες γενιές».

Η πολιτική σταθερότητα και ένα συνεπές και ελεγχόμενο πλαίσιο αδειοδότησης θα μπορούν να διασφαλίσουν ότι τα περιβαλλοντικά πρότυπα και η κοινοτική εμπλοκή θα εφαρμόζονται και θα τηρούνται χωρίς εκπτώσεις από τη μεταλλευτική βιομηχανία.

Δεν μπορώ να παραλείψω ότι τα αντισταθμιστικά οφέλη είναι εκείνα που αποδεικνύουν πως οι επιχειρήσεις δεν έχουν ως μοναδικό κριτήριο το δικό τους κέρδος.

Κύπρος και Ελλάδα

Είναι γνωστός ο ιστορικός και καθοριστικός ρόλος της Κύπρου στην παραγωγή και εμπορία χαλκού από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.

Στις μέρες μας οι εξαγωγές χαλκού από την Κύπρο μειώθηκαν από 5.260 τόνους το 1999 στους 703 τόνους το 2019vii.

Η μόνη - περιορισμένη πια - παραγωγή προέρχεται από το περιώνυμο μεταλλείο της Σκουριώτισσας. Κάποιες ερευνητικές προσπάθειες για εντοπισμό νέων αποθεμάτων τα τελευταία είκοσι χρόνια βρίσκονται στα χέρια νεόκοπων εταιρειών.

Στην Ελλάδα, μετά την κύρωση από την Ολομέλεια της Βουλής της νέας Επενδυτικής Συμφωνίας ανάμεσα στην Ελληνική Κυβέρνηση και στην εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός» ανοίγει ο δρόμος για την πλήρη ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας στην ΒΑ Χαλκιδική και την υλοποίηση μίας εκ των μεγαλύτερων ξένων επενδύσεων στη χώρα.

Η νέα Συμφωνία, μεταξύ άλλων, προβλέπειviii:

Την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου των Σκουριών και την έναρξη της παραγωγής διαδικασίας.

Πρόκειται για ένα παγκοσμίου μεγέθους πορφυριτικό κοίτασμα, τα αποθέματα του οποίου ανέρχονται σε 779.000 τόνους χαλκού και 3,8 εκατομμύρια ουγκιές χρυσού.

Ο σχεδιασμός του έργου προβλέπει τον συνδυασμό υπόγειας και επιφανειακής εκμετάλλευσης, ενώ, σύμφωνα με την «Ελληνικό Χρυσός» θα «αξιοποιούνται οι βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες για την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματός». Η διάρκεια ζωής του έργου υπολογίζεται στα 23 χρόνια.

Την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας του μεταλλείου της Ολυμπιάδας στους 650.000 τόνους το χρόνο, από τους 400.000 τόνους που είναι σήμερα.

Τις περαιτέρω επενδύσεις στην κοιτασματολογική έρευνα στην περιοχή Μαύρων Πετρών-Στρατωνίου, και

Τη δέσμευση για διερεύνηση και υποβολή πρότασης για εναλλακτικές μεθόδους μεταλλουργικής κατεργασίας του συμπυκνώματος πυριτών του κοιτάσματος της Ολυμπιάδας, «που θα εξασφαλίζουν περιβαλλοντική, λειτουργική και οικονομική αποδοτικότητα».

Εάν όλα πάνε σύμφωνα με το σχεδιασμό, η Ελλάδα σε λίγα χρόνια - ύστερα βέβαια από καθυστέρηση δεκαετιών - θα μπορούσε να γίνει ένας από τους κορυφαίους παραγωγούς χρυσού, αλλά και χαλκού, στην Ευρώπη. Ταυτόχρονα, τα έσοδα για το Ελληνικό κράτος θα ξεπεράσουν τα 2 δισ. ευρώ.

Καταληκτική σκέψη

Είμαι βέβαιος πως ο χαλκός θα εξακολουθήσει να έχει πρωταρχική σημασία τόσο στην καθημερινή μας ζωή, όσο και στην εξέλιξη της τεχνολογίας για πολλούς ακόμα αιώνες.

Ταυτόχρονα, γνωρίζω από την επαγγελματική μου εμπειρία ότι η φύση έχει σκορπίσει πλουσιοπάροχα στο υπέδαφος τόσο της Ελλάδας, όσο και της Κύπρου, το πολύτιμο αυτό αγαθό.

Η επιστημονική κοινότητα έχει πράξει το καθήκον της πέρα και από το αναμενόμενο.

Εκείνο που απομένει είναι να αναλάβουν οι κυβερνήσεις και οι επενδυτές τους ρόλους που τους αναλογούν.

Και οι τοπικές κοινότητες να καταλάβουν πως χωρίς χαλκό ούτε αγροτικά οχήματα θα υπάρχουν, ούτε και κινητά τηλέφωνα για να μιλάνε οι χειριστές τους την ώρα που τα οδηγούν!!

