Πως θα αντιμετωπιστεί ο πληθωρισμός

Ο κορυφαίος εκφραστής της Μονεταριστικής Σχολής Σκέψης Milton Friedman (Μίλτον Φρίντμαν) είχε τονίσει πριν μερικές δεκαετίες ότι “inflation is always and everywhere a monetary phenomenon” – δηλαδή, «ο πληθωρισμός είναι πάντα και παντού ένα νομισματικό φαινόμενο». Ο Μίλτον Φρίντμαν και οι Μονεταριστές πίστευαν διακαώς ότι ο πληθωρισμός είναι πάντοτε αποτέλεσμα της νομισματικής επέκτασης. Ταυτόχρονα άλλες σχολές σκέψης τόνιζαν ότι ενώ ο πληθωρισμός μπορεί να είναι αποτέλεσμα νομισματικής επέκτασης, είναι δυνατό να προκύψει επίσης και από άλλους παράγοντες. Επί τούτου υποδείκνυαν συγκεκριμένα ότι σε αρκετές περιπτώσεις τα αρνητικά supply shocks (shocks που επηρεάζουν την προσφορά) οδηγούν σε πληθωρισμό.