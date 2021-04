Πώς και πότε θα παρακολουθήσουμε την πρώτη πτήση του ελικοπτέρου Ingenuity στον Άρη

Η κάλυψη της πτήσης του ελικοπτέρου Ingenuity της NASA θα ξεκινήσει στη 13:15 (ώρα Ελλάδας) τη Δευτέρα, με συνέντευξη τύπου μετά την πτήση στις 20:00.

Το Ingenuity, το οποίο έφτασε στον Άρη μέσα στο Perseverance rover, αναμένεται να είναι στον «αέρα» στις 9:30 (ώρα Ελλάδας) την Δευτέρα, αλλά τα δεδομένα από αυτήν την πτήση θα φτάσουν στη Γη αρκετές ώρες αργότερα . Η ζωντανή ροή της NASA στις 6:15 π.μ. (παγκόσμια ώρα) θα καλύψει την άφιξη με ζωντανές προβολές από το κέντρο ελέγχου του Ingenuity στο εργαστήριο Jet Propulsion στην Πασαντένα της Καλιφόρνια.

«Η ώρα της πτήσης μπορεί να αλλάξει καθώς οι μηχανικοί εργάζονται για τους ελέγχους πτήσης και την θέση του οχήματος», λέει η NASA σε δήλωση.

Οι ελεγκτές του εργαστηρίου αεριώθησης, βρίσκονται σε μια συνεχή ένταση από τις 18 Φεβρουαρίου, όταν το «Perseverance» έφτασε στον Άρη σε μια μακρά αναζήτηση για να ανακαλύψει σημάδια ενδεχόμενης «αρχαίας κατοίκισης» του πλανήτη και για να αποθηκεύσει πολλά υποσχόμενα δείγματα για μια προγραμματισμένη μελλοντική αποστολή. Το Ingenuity είναι ένα δοκιμαστικό μέρος της αποστολής και έχει έως και 31 ημέρες προγραμματισμένων πτήσεων για να δοκιμάσει την ιδέα της υποστήριξης αποστολών εδάφους με τη λήψη φωτογραφιών και τη συλλογή δεδομένων από τον αέρα.

Θα υπάρξουν επίσης πολλές ενημερώσεις ζωντανής ροής από την πτήση. Το κοινό θα μπορεί να κάνει ερωτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιώντας το hashtag #MarsHelicopter.

Η ενημέρωση μετά την πτήση τη Δευτέρα στις 20:00 (ώρα Ελλάδος) θα περιλαμβάνει λεπτομέρειες της πτήσης από πιλότους, μηχανικούς και τον διευθυντή της Nasa.

Επιπλέον, η NASA σχεδιάζει δύο ακόμη ανεπίσημες ομιλίες με τίτλο “Taking Flight: How Girls Can Grow Up to Be Engineers” που επικεντρώνονται στο να βοηθήσουν κορίτσια να χαρτογραφήσουν ένα μονοπάτι στη μηχανική και να προσφέρουν προσκλήσεις σε ειδικές εκδηλώσεις, για κορίτσια και γυναίκες, που ενδιαφέρονται για αυτόν τον τομέα, σύμφωνα με το πρακτορείο της Nasa.

Οι ομιλίες έχουν προγραμματιστεί για τις 22 Απριλίου και 29 Απριλίου. Ωστόσο, το πρακτορείο δήλωσε ότι οι ακριβείς ημερομηνίες και ώρες ενδέχεται να αλλάξουν μετά την πρώτη πτήση του Ingenuity.

