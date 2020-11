Πώς το Netflix μπορεί να σπάσει ένα ρεκόρ 80 ετών στα Όσκαρ

Το Netflix έχει σοβαρές πιθανότητες να γράψει ιστορία στα Όσκαρ 2021 και ο λόγος είναι περίπου προφανής: Με την πανδημία σε πλήρη εξέλιξη, τις αίθουσες σε αναστολή λειτουργίας με διαλείμματα από τον περασμένο Μάρτιο και τις πρεμιέρες σε καθεστώς συνεχούς αναβολής, η πλατφόρμα μπορεί να συγκεντρώσει τις περισσότερες υποψηφιότητες στις μεγάλες κατηγορίες -και στην Καλύτερη Ταινία- από οποιοδήποτε στούντιο.

Για την ιστορία, το ρεκόρ κατέχει η Metro Goldwyn Mayer, που συγκέντρωσε πέντε υποψηφιότητες στην 9η τελετή απονομής το μακρινό 1937.

Ακόμη, καλύτερα, το Netflix μπορεί να κερδίσει το πρώτο Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας (αυτό που έχασε με τον «Ιρλανδό» του Μάρτιν Σκορσέζε και το «Roma» του Αλφόνσο Κουαρόν).

Τη χρονιά του θριάμβου της η MGM είχε πέντε δικές της ταινίες από τις συνολικά δέκα υποψήφιες. Το βραβείο κέρδισε τελικά η ταινία «The Great Ziegfeld» του Ρόμπερτ Ζ. Λέναρντ, που έφυγε από την τελετή με συνολικά τρία χρυσά αγαλματάκια. Οι άλλες υποψήφιες ταινίες της στην κατηγορία ήταν τα φιλμ «Libeled Lady», «Romeo and Juliet», «San Francisco» και «A Tale of Two Cities».

Η MGM ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος του Χόλιγουντ, καθώς είχε συγκεντρώσει τους σούπερ σταρ της εποχής, από τη Σίρλεϊ Τεμπλ και τον Κλαρκ Γκέιμπλ μέχρι τη Τζούντι Γκάρλαντ, τον Σπένσερ Τρέισι και την Κάθριν Χέπμπορν, εξού και καυχιόταν ότι «έχει περισσότερα αστέρια από τον ουρανό».