Πόσο «ψήλωσε» ο Πειραιάς με τον πύργο του

Ο πύργος Πειραιά, ως ο πρώτος πράσινος ουρανοξύστης της Ελλάδας, στοχεύει στην ανώτατη πιστοποίηση Platinum, κατά το διεθνές πρότυπο αειφόρου ανάπτυξης LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) και σε ακόμα μία, παγκοσμίως αναγνωρισμένη πιστοποίηση, που αφορά την υγεία και την ευεξία των χρηστών του κτηρίου, την πιστοποίηση WELL.