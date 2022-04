Πότε «πήρε μπρος» ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων: Η (εκτιμώμενη) ημερομηνία εκκίνησής του

via Associated Press

via Associated Press

Αυτός ο συνδυασμός γεγονότων δημιούργησε μια πολύ σπάνια συγκυρία, που θα ήταν μια ιδιαίτερη ημέρα εκκίνησης, σύμφωνα με τους ερευνητές. Όπως είπε στο Live Science ο Αριστείδης Βούλγαρης , lead author της έρευνας και επικεφαλής της ομάδας Functional Reconstruction of Antikythera Mechanism- the FRAMe Project , η ημερομηνία εκκίνησης «θα έπρεπε να είναι πολύ χαρακτηριστική, σημαντική και να βρίσκεται εύκολα».

via Associated Press

via Associated Press

Σε κάθε περίπτωση, η ημερομηνία αυτή είναι ένα από τα μυστήρια γύρω από τον θαυμαστό μηχανισμό που μένουν ακόμα να λυθούν. Το Live Science απευθύνθηκε σε ερευνητές που δεν συμμετείχαν στην έρευνα για να ρωτήσει την άποψή τους για τη συγκεκριμένη έρευνα. Ο Αλεξάντερ Τζόουνς, καθηγητής Ιστορίας Θετικών Επιστημών στην Αρχαιότητα στο Institute for the Study of the Ancient World του New York University απάντησε πως το επιστημονικό άρθρο μάλλον δεν θα «άντεχε» σε «επαρκή» αξιολόγηση από ομότιμους, καθώς «υπάρχουν πολλά προβλήματα, από μεγαλύτερα μέχρι μικρότερα, που δείχνουν συμπτώματα έλλειψης καλής βάσης στο ευρύτερο πλαίσιο της αρχαίας αστρονομίας και επιστήμης». Για παράδειγμα, ο ίδιος λέει πως αυτή η ημερομηνία εκκίνησης βάζει τον Κράνειο, μια περίοδο που είναι γραμμένη στον μηχανισμό και σχετίζεται με το κρασί, στον μήνα Φεβρουάριο, που «δεν είναι ιδιαίτερα καλός μήνας για ώριμα σταφύλια».