«Πράσινα» τείχη: Νέος τρόπος άμυνας απέναντι στα τσουνάμι

Carl Court via Getty Images

Σειρές πράσινων λόφων, με πυκνή βλάστηση, στρατηγικά τοποθετημένων κατά μήκος ακτών, θα μπορούσαν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά ως προς την αντιμετώπιση τσουνάμι το ίδιο αποτελεσματικά με επάκτια/ θαλάσσια τείχη, αλλά με μικρότερο κόστος και αναταραχή για τις τοπικές κοινωνίες, σύμφωνα με νέα έρευνα του Στάνφορντ.

Στο πλαίσιο της έρευνας, που δημοσιεύτηκε στο Proceedings of the National Academy of Sciences, επιχειρήθηκε η ποσοτικοποίηση του τρόπου με τον οποίο κύματα τσουνάμι διαφορετικών υψών αλληλεπιδρούν με λόφους διαφόρων υψών και σχημάτων που βρίσκονται κοντά στο νερό. Η συμβατική προσέγγιση για την αντιμετώπιση του κινδύνου αυτού είναι τα θαλάσσια τείχη (η Ιαπωνία πχ έχει χτίσει εκατοντάδες χιλιόμετρα τσιμεντένιων τειχών από το 2011 και μετά), ωστόσο το κόστος είναι μεγάλο, οι επιπτώσεις στον τουρισμό και την αλιεία αρνητικές, όπως και η επίδραση στην περιβάλλον- ενώ αποτυχία τους να εκπληρώσουν την αποστολή τους θα ήταν καταστροφική, όπως τόνισε η Τζένι Σούκαλε, επίκουρη καθηγήτρια γεωφυσικής στο Stanford Earth. «Είναι κατά κάποιον τρόπο ενστικτώδες το ότι, τη στιγμή που βλέπεις κάτι σαν απειλή, χτίζεις τείχος» είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ωστόσο πως «οι περισσότερες παραθαλάσσιες κοινότητες θέλουν να μεγιστοποιήσουν την ευημερία τους, όχι να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο σε βάρος οτιδήποτε άλλου».

Σύμφωνα με έρευνες, παραθαλάσσια δάση θα μπορούσαν να βοηθήσουν, λειτουργώντας ως «φρένα» που κόβουν την ταχύτητα των τσουνάμι όταν φτάνουν σε πόλεις και χωριά. Ωστόσο, χρειάζονται χρόνια για να μεγαλώσουν τα δέντρα επαρκώς ώστε να παρέχουν ουσιώδη προστασία, ενώ, όπως τονίζεται στη νέα έρευνα, η βλάστηση δεν επιδρά πολύ στην ενέργεια του εισερχόμενου κύματος. Οπότε, αυτό που ενδείκνυται είναι ένας συνδυασμός των δύο προσεγγίσεων- αυτής του τεχνητού τείχους- φράγματος, και αυτής της προστατευτικής «πράσινης ζώνης».