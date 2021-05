Πρίγκιπας Χάρι: Ο θάνατος της μητέρας μου με οδήγησε στο αλκοόλ και τα ναρκωτικά

Ο πρίγκιπας Χάρι αποκάλυψε ότι το τραύμα που του προκάλεσε ο θάνατος της μητέρας του τον οδήγησε στη χρήση αλκοόλ και ναρκωτικών προκειμένου να «καλύψει» τα συναισθήματά του.

Ο Χάρι ήταν μόλις 12 ετών, όταν η Νταϊάνα, πριγκίπισσα της Ουαλίας, σκοτώθηκε τον Αύγουστο του 1997 σε τροχαίο δυστύχημα, με τους φωτογράφους να την «κυνηγούν» στους δρόμους του Παρισιού.

Στα πρώτα τρία επεισόδια της σειράς ντοκιμαντέρ The Me You Can’t See της Apple TV, ο Δούκας του Σάσεξ μίλησε για τις τραυματικές αναμνήσεις της παιδικής του ηλικίας, συμπεριλαμβανομένης της στιγμής που φωτογραφήθηκε με τον αδελφό, τον πατέρα, τον θείο και τον παππού του ενώ περπατούσαν πίσω από το φέρετρο της Νταϊάνα.

«Αυτό που θυμάμαι πιο έντονα ήταν ο ήχος από τις οπλές των αλόγων» λέει ο Χάρι στην Όπρα Γουίνφρι. «Ήταν σαν να ήμουν έξω από το σώμα μου και απλά περπατούσα κάνοντας αυτό που περίμεναν από μένα. Έδειχνα μόλις το ένα δέκατο των συναισθημάτων που έδειχναν οι άλλοι. Αυτή [στο φέρετρο] ήταν η μαμά μου...»