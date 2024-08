Πρώτο τρέιλερ της Χιονάτης με τη Ρέιτσελ Ζέγκλερ - Κακιά βασίλισσα η Γκαλ Γκαντότ

Το «Snow White» έρχεται σχεδόν 90 χρόνια μετά την κλασική ταινία κινουμένων σχεδίων «Snow White and the Seven Dwarfs» (Η Χιονάτη και οι επτά νάνοι), που κυκλοφόρησε το 1937 και αποτέλεσε ακρογωνιαίο λίθο της αυτοκρατορίας της Disney, αν και εντωμεταξύ έχουμε δει διάφορες κινηματογραφικές εκδοχές του παραμυθιού των αδελφών Γκριμ, όπως το «Καθρέφτη, Καθρεφτάκι μου» το 2012, με τη Λίλι Κόλινς και τη Τζούλια Ρόμπερτς, αλλά και το πιο σκοτεινό «Snow White and the Hunstman» (Η Χιονάτη και ο Κυνηγός) με την Κρίστεν Στιούαρτ, που βγήκε την ίδια χρονιά.