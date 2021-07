Πρώτο τρέιλερ για το «House Of Gucci»: Χλιδή, απληστία, προδοσία, φόνος κι ένα all star καστ

Οι Γκούτσι επέστρεψαν με στιλ. Το πρώτο τρέιλερ της πολυαναμενόμενης ταινίας του Ρίντλεϊ Σκοτ «House Of Gucci», που αφηγείται την αληθινή ιστορία της δολοφονίας του Μαουρίτσιο Γκούτσι (Άνταμ Ντράιβερ) από την σύζυγο του Πατρίτσια Ρετζιάνι (Lady Gaga) μόλις κυκλοφόρησε.

Βασιμένη στο βιβλίο της Σάρα Γκέι Φόρντεν «The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed» (Ο Οίκος των Gucci: Μία συγκλονιστική ιστορία δολοφονίας, τρέλας, γκλάμουρ και απληστίας», 2001), εμπνευσμένη από τις περιπέτειες της οικογενειακής αυτοκρατορίας του ιταλικού οίκου μόδας Gucci, με ένα all-star cast (Lady Gaga, Άνταμ Ντράιβερ, Τζάρεντ Λέτο, Τζέρεμι Άιρονς, Τζακ Χιούστον, Σάλμα Χάγιεκ, Αλ Πατσίνο), η ταινία διατρέχει τρεις δεκαετίες έρωτα, προδοσίας, παρακμής, εκδίκησης, και εν τέλει φόνου, παρακολουθώντας τι κρύβεται πίσω από ένα όνομα, ποια είναι η αξία του και για το τι είναι ικανή μια οικογένεια προκειμένου να διατηρήσει τον απόλυτο έλεγχο.