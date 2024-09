ΠΟΥ: Προβληματική χρήση των social media για 1 στους 10 εφήβους - Ανησυχητικά ποσοστά στην Ελλάδα

/// Φωτίου Α, Καναβού Ε, Σταύρου Μ & Κοκκέβη Α. (2024). Μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ηλεκτρονικά παιχνίδια στους εφήβους στην Ελλάδα. Σειρά ειδικών θεμάτων από την Πανελλήνια Έρευνα για τις Συμπεριφορές που Συνδέονται με την Υγεία των Εφήβων. Αθήνα: Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας, Νευροεπιστημών & Ιατρικής Ακριβείας ‘ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ.’ /// Fotiou A, Kanavou E, Stavrou M, & Kokkevi A. (2024). Social Media and Gaming in Adolescents in Greece. Series of Special Topics from the Greek arm of the Health Behaviour in Schoolaged Children study. Athens, University Mental Health, Neurosciences, & Precision Medicine Research Institute “COSTAS STEFANIS’