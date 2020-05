Queen: Η συναυλία - αφιέρωμα στον Φρέντι Μέρκιουρι δωρεάν online για την στήριξη του ΠΟΥ

Τα έσοδα από τη συναυλία συνετέλεσαν στη δημιουργία του Mercury Phoenix Trust, το οποίο έχει κάνει δωρεές άνω των 20 εκατ. δολαρίων σε εκατοντάδες δράσεις σε 57 χώρες, για τη στήριξη στον αγώνα κατά του AIDS.

Παρά το γεγονός πως η πανδημία του κορονοϊού υποχρέωσε τους Queen και τον Άνταμ Λάμπερτ να αναβάλλουν για την επόμενη χρονιά την περιοδεία τους με τίτλο, «Rhapsody», οι Μπράιαν Μέι, Ρότζερ Τέιλορ και Άνταμ Λάμπερτ, δεν έμειναν άπραγοι το διάστημα που βρίσκονταν σε καραντίνα.

Στα τέλη Απριλίου, ηχογράφησαν μία νέα εκτέλεση του τραγουδιού «We Are the Champions», αλλάζοντας αυτή την φορά τον τίτλο σε «You Are the Champions», προκειμένουν να συγκεντρώσουν χρήματα για τον οργανισμό, «COVID-19 Solidarity Response», του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.