Ράνια Σβορώνου: Το σωστό leadership αποδίδεται σε γνώσεις, προσαρμοστικότητα και καθοδήγηση

Παράλληλα η κα Σβορώνου είναι μέντορας σε προγράμματα του εξωτερικού, έχοντας λάβει διεθνείς διακρίσεις. Στο blog της εστιάζει σε leadership , τεχνολογικά και ψηφιακά θέματα . Αυτή την περίοδο, η κα Σβορώνου είναι η μοναδική Ελληνίδα ανάμεσα στις 200 φιναλίστ για τα βραβεία « We are Tech Women UK », όπου αναδεικνύουν τις Τοp 100 γυναίκες-πρότυπα στον τεχνολογικό κλάδο, στη Μεγάλη Βρετανία.

Ξεκινήσατε να εργάζεστε ως «digitaldesigner» σε start-ups και σήμερα είστε design lead στην IBMiX. Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες προκλήσεις κατά τη διάρκεια της μέχρι τώρα επαγγελματικής πορείας σας, δεδομένης και της εξέλιξης των νέων τεχνολογιών και πώς τις αντιμετωπίσατε;

Έχω αντιμετωπίσει πολλές προκλήσεις μέχρι σήμερα και είμαι σίγουρη πως θα έρθουν ακόμα περισσότερες. Όλα ξεκίνησαν από τότε που αποφάσισα σε ηλικία 17 ετών να φύγω στην Αγγλία και να σπουδάσω γραφιστική στη βρετανική πανεπιστημιούπολη Newcastle upon Tyne. Οπότε από μικρή ηλικία συναναστρέφομαι με άτομα από όλον τον κόσμο και εκεί απέκτησα ανθεκτικότητα και μεγάλο πείσμα να γίνω όσο πιο καλή μπορώ. Όταν επέστρεψα στην Αθήνα το 2010 σε περίοδο κρίσης και άρχισα να αναζητώ δουλειά ως junior γραφίστρια, τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα και κανένας δεν μου έδινε την πρώτη ευκαιρία παρόλο που μου έλεγαν ότι είχα εξαιρετικό portfolio. Δεν είχα διασυνδέσεις στο χώρο, οπότε χρειάστηκε πολύ ψάξιμο και πολλές απορρίψεις, μέχρι που τελικά ξεκίνησα ως γραφίστρια σε ένα print shop με 4 άτομα και μετά από ένα χρόνο συνέχισα στο digital design.

Ο τρόπος που αντιμετωπίζω συνήθως τις καταστάσεις, πέρα από «immense drive» («τεράστια επιμονή») είναι πως φροντίζω πάντα να εξελίσσομαι και για αυτό πέντε χρόνια πριν έφυγα πάλι, αυτήν την φορά για το Λονδίνo, όπου έκανα μεταπτυχιακό στο Interaction Design (Σχεδιασμός για Αλληλεπίδραση) στο University of the Arts London και συνδύασα ακόμα πιο πολύ το design με την τεχνολογία. Mε αυτόν τον τρόπο κέρδισα την προσοχή της Unilever και μετά της ΙΒΜ, όπου εργάζομαι τα τελευταία 3,5 χρόνια. Το βασικό είναι να κάνεις αυτό που αγαπάς και να προσπαθείς να γίνεσαι συνέχεια καλύτερος/η, καθώς η τεχνολογία αλλάζει με εξωφρενικούς ρυθμούς, και ο ανταγωνισμός είναι πολύ υψηλός – ειδικά σε πολυπολιτισμικές πόλεις όπως το Λονδίνο και την Νέα Υόρκη.

Ήδη έχω αρχίσει να ασχολούμαι και να μαθαίνω για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) & την τεχνολογία Machine learning experience design, όπου ακόμα δεν έχει διερευνηθεί ιδιαίτερα από τη βιομηχανία του design. Σε περίπου 5 χρόνια θα ακούμε για τους ΑΙ Σχεδιαστές όπως ακούμε τώρα για τους UX/VR/AR Σχεδιαστές. Επίσης, οι δεξιότητες «soft skills» και «leadership skills» κατέχουν πολύ μεγαλύτερο και σημαντικότερο ρόλο από ότι παλιά, ειδικά όταν συνεργάζεσαι με άτομα και χώρες από όλον τον κόσμο. «Growth and comfort do not coexist», όπως λέει και η διευθύνουσα σύμβουλός μας στην ΙΒΜ .

Ποια είναι τα προσόντα που καθορίζουν έναν leader-πρότυπο κατά τη γνώμη σας;

Οι leaders-πρότυπα κατά την γνώμη μου είναι αυτοί οι οποίοι έχουν κόσμο που τους σέβεται για την σκληρή δουλειά, το όραμα, την ιδεολογία, το ήθος και την αφοσίωση τους. Επίσης, αυτό που λένε ‘δούλεψε έξυπνα και όχι σκληρά’ δεν ισχύει. Το ζήτημα είναι να δουλέψεις σκληρά και έξυπνα μαζί, πάνω στις σωστές ευκαιρίες. Υπάρχουν πολλά είδη leadership, και ο καθένας έχει τον δικό του τρόπο, αλλά ίσως το πιο δύσκολο είναι να εξελίσσεσαι συνέχεια, αν θες να είσαι «on top of your game», ειδικά με τους σημερινούς ρυθμούς. Αυτή την εβδομάδα βρεθήκαμε στα βραβεία «Braver» του «Marketing Society», ως «κύριοι χορηγοί», όπου εκεί αναδείχθηκε το πιο γενναίο brand στην Μ. Βρετανία. Η γενναιότητα και το leadership συνήθως πάνε μαζί σε τέτοια κλίμακα, καθώς μιλάμε για μεγάλα ρίσκα που είτε πετυχαίνουν, είτε μπορούν ακόμα και να καταστρέψουν την όποια καριέρα. Δεν είναι εύκολο και σίγουρα δεν είναι για όλους/ες. Η όποια επιτυχία και το σωστό leadership αποδίδεται σε γνώσεις, πολύ σκληρή δουλειά, προσαρμοστικότητα, συγχρονισμό, γενναιότητα, κατάλληλες συγκυρίες και φυσικά καθοδήγηση και υποστήριξη απ’ τους σωστούς ανθρώπους.