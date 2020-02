Release Athens: Οι Pet Shop Boys τον Ιούλιο στην Πλατεία Νερού

Το Release Athens 2020 υποδέχεται τους Pet Shop Boys. Οι Νιλ Τέναντ και Κρις Λόου, το πιο επιτυχημένο ντουέτο στην ιστορία της Βρετανικής σκηνής, έρχονται στην Αθήνα με το εντυπωσιακό«Dreamworld: The Greatest Hits Live» σόου τους, γεμάτο από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της σπουδαίας καριέρας τους.

«It’s A Sin», «West End Girls», «Heart», «Go West», «Always On My Mind», «Love Comes Quickly», «Domino Dancing», «What Have I Done To Deserve This», «Suburbia», «Being Boring», «Can You Forgive Her», «Left To My Own Devices», «Se A Vida E (That’s The Way Life Is)» είναι μόνο μερικά από τα υπέροχα τραγούδια που μας έχουν χαρίσει όλα αυτά τα χρόνια.

Στις 24 Ιανουαρίου, οι Pet Shop Boys κυκλοφόρησαν το 14ο άλμπουμ τους, «Hotspot», το οποίο έγινε δεκτό με ενθουσιασμό από κοινό και κριτικούς, με τα «Dreamland» (με τους Years & Years), «Burning The Heather» (με τον Bernand Butler των Suede) και «Monkey Business» να ξεχωρίζουν και να γνωρίζουν ήδη μεγάλη επιτυχία.

Στο ενεργητικό τους έχουν πάνω από 700 shows σε 63 χώρες, μπροστά σε εκατομμύρια θεατές.

Το περασμένο καλοκαίρι, 1.600.000 τηλεθεατές παρακολούθησαν την εμφάνιση τους στο «Live in Hyde Park» του BBC, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ.

Info:

Πλατεία Νερού, Λ.Ποσειδώνος 2616 - Καλλιθέα 176 74

Τετάρτη 1η Ιουλίου

Οι πόρτες ανοίγουν στις 17:00

Εισιτήρια:

Η προπώληση ξεκινάει την Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου, στις 11:00, προς 40 ευρώ και για συγκεκριμένο αριθμό εισιτηρίων.

Επίσης, διατίθενται περιορισμένα VIP εισιτήρια, με πρώτη τιμή τα 100 ευρώ και στα οποία περιλαμβάνεται ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή, διαμορφωμένη με stands & stools για όλους, οpen-bar, προτεραιότητα πρόσβασης στον χώρο, ιδιωτικό parking, ξεχωριστές τουαλέτες.

Οι επόμενες φάσεις της προπώλησης θα ανακοινωθούν στην πορεία.