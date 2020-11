Ρεπορτάζ Huffpost: Λίγο μετά την Πρωτοχρονιά εμβολιασμός για COVID-19 στην Ελλάδα

Photonews via Getty Images Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 2020. Οι εταιρείες Pfizer και BioNTech έχουν ήδη ανακοινώσει ως αποτέλεσμα της φάσης ΙΙΙ των δοκιμών για το εμβόλιο του Covid-19 ποσοστό επιτυχίας 95%. ( Photo by Vincent Kalut / Photonews via Getty Images)

Ivan Romano via Getty Images Ιταλία 23 Νοεμβρίου 2020. Η εταιρεια Nusco κατασκευάζει στο εργοστάσιό της ψυγεία κατάλληλα για την συντήρηση του εμβολίου της Pfizer. (Photo by Ivan Romano/Getty Images)