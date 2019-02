Repositioning Greece 5: Εκλεκτική Φιλοξενία (Eclectic Hospitality)

HuffPost Greece Dr. Michael Kerkloh, President and CEO of the Munich Airport(FMG)

Στο Business Gala της 4ης Φεβρουαρίου 2019 με θέμα “Eclectic Hospitality”, η ΕΚΑΛΗ ΑΕ είχε την τιμή να υποδεχθεί τον Dr. Michael Kerkloh, President and CEO of the Munich Airport(FMG), President of Airport Council International (ACI) Europe, τον Δρ. Ανδρέα Ανδρεάδη, CEO Sani/Ikos Group και Επίτιμο Πρόεδρο του ΣΕΤΕ, τον Δρ. Βασίλη Αποστολόπουλο, CEO του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, τον κ. Γιώργο Στασινό, Πρόεδρο του ΤΕΕ και τον Καθ. Αθανάσιο Τσαυτάρη, πρώην Yπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.