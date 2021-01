Ρεγκέ-Ζαν Πέιτζ: Το «Μπρίτζερτον» είναι Τζέιν Όστιν με Gossip Girl και 50 αποχρώσεις του γκρι

Το γεγονός ότι τον ρόλο της αφηγήτριας «Λαίδη Γουίσλνταουν», η οποία αποκαλύπτει τα σκάνδαλα και τους έρωτες της υψηλής κοινωνίας (χωρίς να εμφανίζεται), θα αναλάμβανε η 85χρονη Τζούλι Άντριους, ήταν ένα καλά κρυμμένο μυστικό ακόμη και για τους πρωταγωνιστές.

Ο Ρεγκέ - Ζαν Πέιτζ το έμαθε, κατά δήλωση του, όταν ανακοινώθηκε μέσω twitter. Την ώρα που διάβασε το tweet ήταν στο τρένο και η έκπληξη του ήταν τόσο μεγάλη ώστε γύρισαν όλοι να τον κοιτάξουν.

Η πολυσυζητημένη νέα σειρά του Netflix, η ρομαντική κομεντί εποχής «Μπρίτζερτον», με την οποία η Σόντα Ράιμς («Grey’s Anatomy», «Scandal», «How to Get away with murder»), η πιο επιδραστική τηλεοπτική παραγωγός της τελευταίας δεκαετίας, έκανε το ντεμπούτο της στην πλατφόρμα, κυκλοφόρησε ανήμερα Χριστουγέννων.

Και το διαδίκτυο πήρε φωτιά.