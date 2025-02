Rock and Roll Hall of Fame: Ανακοινώθηκε η λίστα των φετινών υποψηφίων

via Associated Press

To Rock and Roll Hall of Fame έδωσε στη δημοσιότητα τη λίστα με τους φετινούς υποψηφίους, στην οποία περιλαμβάνονται 14 ονόματα θρυλικών καλλιτεχνών της μουσικής βιομηχανίας .

Μεταξύ αυτών είναι οι Bad Company, The Black Crowes, o Τσάμπι Τσέκερ, Τζο Κόκερ, Μπίλι Άιντολ, οι Maná, Outkast, Phish, οι οποίοι προτείνονται πρώτη φορά ως υποψήφιοι. Ακολουθούν οι Μαράια Κάρεϊ , οι Oasis , Joy Division, η Σίντι Λόπερ, Soundgarden και The White Stripes.

To Rock and Roll Hall of Fame στο Κλίβελαντ των ΗΠΑ, ιδρύθηκε το 1983 και καταγράφει την ιστορία της ροκ μουσικής. Η αίθουσα «Hall of Fame» δημιουργήθηκε ειδικά για να τιμήσει τους θρύλους του είδους.