Σαουδική Αραβία: Η Uber δίνει τη δυνατότητα στις γυναίκες οδηγούς να αποκλείουν τους άνδρες επιβάτες

عزيزتي السائقة، مركز #أوبر الجديد بالرياض للدعم المخصص للنساء يهدف إلى تمكين المرأة من الانضمام إلى التطبيق كشريكة سائقة، التفاصيل في رابط الحساب :)