Σχέδια για τηλεοπτική σειρά με τον Έλρικ του Μελνιμπονέ

Στη μετά το Game of Thrones εποχή, όλοι αναζητούν την επόμενη μεγάλη fantasy τηλεοπτική επιτυχία, και σε αυτό το πλαίσιο ετοιμάζονται σειρά που διαδραματίζεται στη Μέση Γη του Τόλκιν («Άρχοντας των Δαχτυλιδιών»), σειρά με πρωταγωνιστή τον σκληροτράχηλο Witcher (Geralt of Rivia) των ομώνυμων βιβλίων και παιχνιδιών, σειρά με βάση το Wheel of Time του Ρόμπερτ Τζόρνταν, spinoffs του Game of Thrones κ.α.

Όλοι ετοιμάζουν το «επόμενο Game of Thrones»- και σε αυτό το παιχνίδι φαίνεται να εισέρχεται ένας νέος- και ταυτόχρονα αρκετά παλιός-παίκτης, πολύ αγαπημένος των αληθινά παλιών και πιστών φίλων της λογοτεχνίας του φανταστικού: Πρόκειται για τον Έλρικ του Μελνιμπονέ.

Ο εμβληματικότερος αντιήρωας της ηρωικής φαντασίας-ιδιαίτερα αγαπητός στο ελληνικό κοινό, που τον γνώρισε κυρίως μέσα από τις Εκδόσεις Αίολος- αποτελεί δημιούργημα της φαντασίας του Μάικλ Μούρκοκ, και αφήσει το δικό του, τεράστιο αποτύπωμα στον χώρο, εμπνέοντας μεταγενέστερους συγγραφείς και ήρωες: Ο αλμπίνος πολεμιστής με το μαύρο σπαθί («Καταιγίδα»), περιπλανώμενος τελευταίος αυτοκράτορας της παρηκμασμένης αυτοκρατορίας του Μελνιμπονέ και του αδέσμευτου από ανθρώπινες έννοιες ηθικής λαού της, δρακοαφέντης και καταραμένος από τη μοίρα, είναι η πιο γνωστή ενσάρκωση του «αιωνίου προμάχου»- ενός πλάσματος που έχει οριστεί να διατηρεί την ισορροπία μεταξύ των δυνάμεων του Χάους και της Τάξης στο πολυσύμπαν. Ανά τις δεκαετίες τα βιβλία με τις περιπέτειες του Έλρικ (αλλά και των άλλων ενσαρκώσεων του αιωνίου προμάχου ανά τα σύμπαντα- Χόκμουν, Κόρουμ, Ερεκόζι, και άλλων) έχουν εμπνεύσει κόμικ, παιχνίδια ρόλων και rock και metal τραγούδια, φέρνοντας τον αλμπίνο ήρωα στο πάνθεον των παλαιών, μεγάλων πολεμιστών του fantasy, πλάι στον Κόναν, τον Άραγκορν, τον Σόλομον Κέιν, τον Τζον Κάρτερ, τον Καλ τον Κατακτητή, τον Φαφρντ και τον Γκρίζο Γάτο (και τόσους άλλους).

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Deadline, ο Έλρικ (αδικημένος από πολλές απόψεις, καθώς αφ’ενός θα μπορούσε άνετα να ήταν ο αληθινός γενάρχης των Ταργκάριεν του Game of Thrones, αφ’ετέρου ουδέποτε μεταφέρθηκε στον οθόνη) ο Μπράιαν Όλιβερ της New Republic Pictures και ο παραγωγός Μπράντλεϊ Τζ. Φίσερ απέκτησαν τα αποκλειστικά δικαιώματα σε όλα τα έργα του Μάικλ Μούρκοκ με τον Έλρικ, και τα προωθούν για σειρά, με τη συνεργασία του Γκλεν Μαζάρα (The Walking Dead, The Shield) και Βον Γουίλμοτ (Prison Break, Star Trek: Discovery).

Όπως αναφέρει το Deadline, ο Φίσερ και η New Republic βλέπουν την επική saga του Έλρικ (η οποία άρχισε το 1972, με το «Έλρικ του Μελνιμπονέ») ως υλικό με τεράστιες δυνατότητες, τόσο λόγω του όγκου του, όσο και του χαρακτήρα του: Δεκαετίες πριν το Game of Thrones κάνει «της μόδας» την πιο «σκοτεινή»/ αμοραλιστική προσέγγιση στο fantasy (που κατά την άποψη του γράφοντος φαίνεται να έχει εξελιχθεί- δυστυχώς- πλέον σε φετίχ στον χώρο, μα αυτό είναι άλλη συζήτηση) οι περιπέτειες του αντιήρωα Έλρικ έδειχναν μια άλλη όψη της λογοτεχνίας του φανταστικού, θέτοντας ερωτήματα περί ηθικής, θάρρους, σοφίας, αντίληψης περί καλού- κακού και πολλά άλλα θέματα, αντλώντας πάντα από την κοσμοθεωρία περί Χάους- Τάξης και ισορροπίας που διέπει τα έργα του μεγάλου Μάικλ Μούρκοκ.

Το μόνο που μπορούμε να πούμε από πλευράς μας είναι μακάρι τα σχέδια αυτά να αποφέρουν καρπούς και ο τηλεοπτικός Έλρικ να γίνει κάποια στιγμή πραγματικότητα- και μάλιστα με τον τρόπο που του αρμόζει.

Κλείνοντας, ας παραθέσουμε μερικά τραγούδια εμπνευσμένα από τον Έλρικ και τα έργα του Μάικλ Μούρκοκ εν γένει- ίσως να είναι ο καλύτερος τρόπος, δεδομένου ότι ο ίδιος ο Μούρκοκ είχε μακρά πορεία στον χώρο της rock, συνεργαζόμενος, μεταξύ άλλων, με τους Hawkwind και τους Blue Oyster Cult.