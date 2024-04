«Scoop»: Η απίστευτη μεταμόρφωση του Ρούφους Σιούελ σε πρίγκιπα Άντριου

via Associated Press

Βασισμένη στο βιβλίο της (πρώην, πλέον) παραγωγού Σαμ ΜακΚάλιστερ με τίτλο «Scoops: Behind the Scenes of the BBC’s Most Shocking Interviews», η οποία και εξασφάλισε τη συνέντευξη για την εκπομπή του BBC, η ταινία εκκινεί από την προετοιμασία μίας τόσο σημαντικής -και δύσκολης- συνέντευξης, τις λεπτομέρειες της διαπραγμάτευσης της με τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, την άφιξη του δούκα του Γιορκ, αλλά και την αντίδραση της Μέιτλις -την οποία υποδύεται η Τζίλιαν Άντερσον- την ώρα που ακούει τον πρίγκιπα Άντριου να μιλάει για τον Τζέφρι Επστάιν.