Όχι και πάρα πολλά χρόνια πριν, αν αποφάσιζε κανείς να αναζητήσει τι υπήρχε στο ελληνικό βιβλίο από άποψης fantasy και επιστημονικής φαντασίας, τα ευρήματα ήταν περιορισμένα- ακόμα και αν και μεταξύ τους υπήρχαν πολύ αξιόλογα έργα. Πολύ νερό έχει κυλήσει στο αυλάκι από τότε: Εν έτει 2023, οι τομείς αυτοί, που άλλοτε θεωρούνταν πως ήταν για «λίγους» και «geeks», έχουν γίνει γνωστοί στο πολύ ευρύ κοινό, σε μεγάλο βαθμό λόγω της τεράστιας παραγωγής που υπάρχει πλέον σε επίπεδο ταινιών και τηλεοπτικών σειρών (από το «Game of Thrones», το «Wheel of Time» και το «House of the Dragon» μέχρι το «Expanse», τα νέα «Star Trek», το «Dune» και πολλά πολλά άλλα) – ενώ μεσολάβησε και μια πανδημία, που με τα lockdowns της ώθησε πολύ κόσμο να προσπαθήσει να περάσει δημιουργικά τον χρόνο του ενώ ήταν κλεισμένος στο σπίτι.