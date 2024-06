«Sea You Soon»: Μεσογειακή αισθητική και βιώσιμη πολυτέλεια συνθέτουν το αιώνιο καλοκαίρι

Sea You Soon

H Sea You Soon το brand που έχει γίνει ο ορισμός του καλοκαιριού, γιορτάζει φέτος τα 10 χρόνια από την ίδρυσή του με μια συλλογή που αποτυπώνει το ήθος και την κουλτούρα του, καθώς και τις αξίες της διαχρονικότητας, της βιωσιμότητας και της πολυτέλειας. Από τις αγαπημένες σε όλους μας πετσέτες και τσάντες θαλάσσης, τα ανδρικά μαγιό, τη Resort συλλογή με αέρινα ενδύματα και παρεό, τα γυαλιά ηλίου μέχρι και τη Sea You Soon Casa -τη σειρά essentials για το σπίτι- κάθε κομμάτι αυτής της συλλογής αντικατοπτρίζει μια δεκαετία δημιουργικότητας, αλλαγής και εξέλιξης του brand.