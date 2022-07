Συνάντηση αρχηγού ΓΕΕΘΑ με Lockheed Martin για αναβάθμιση F-16 και P-3 και αγορά F-35

Η αναβάθμιση των ελληνικών μαχητικών F-16 και των αεροσκαφών ναυτικής συνεργασίας P-3B Orion στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ και οι διαδικασίες ενεργοποίησης του προγράμματος για την απόκτηση μαχητικών F-35 συζητήθηκαν σε συνάντηση που είχε την Τετάρτη ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλώρος, με τον αντιπρόεδρο Global Business Development & Strategy της Lockheed Martin Corporation , Tim Cahill, τον αντιπρόεδρο Global Pursuits Initiatives for Greece, Italy, the Americas and Africa της Lockheed Martin Aeronautics International, Ντένη Πλέσσα και τον αντιπρόεδρο της Lockheed Martin Corporation και νόμιμο εκπρόσωπο των εταιρειών Lockheed Martin International SΑ και Lockheed Martin Global Inc. στην Ελλάδα, Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο.