Συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ για ψηφιακή παρακολούθηση κρίσιμων υποδομών στα νησιά

Σειρά συστημικών παρεμβάσεων στα ελληνικά νησιά για την ασφάλεια των χερσαίων και υποθαλάσσιων υποδομών προτίθεται να υλοποιήσει το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Πολιτικής, στο πλαίσιο πλατφόρμας ενιαίας παρακολούθησης και τεκμηρίωσης στους τομείς της Εθνικής Στρατηγικής για το νησιωτικό χώρο- και σε αυτό το πλαίσιο το υπουργείο υπέγραψε στις 9 Μαΐου Μνημόνιο Συνεργασίας με το Κέντρο Προηγμένων Υποδομών και Μεταφορών (Center for Advanced Infrastructure and Transportation - CAIT), του Rutgers, Πολιτειακού Πανεπιστημίου του New Jersey, ΗΠΑ.