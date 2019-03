Σεξισμός στις διαφημίσεις: Μεγαλώνοντας τους νέους σεξιστές

«Η νέα καμπάνια της Gillette που έχει κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο δεν επικεντρώνεται στο ξύρισμα των ανδρών αλλά απαντάει στο στερεότυπο ”Τα αγόρια θα είναι πάντα αγόρια” (“Boys Will Be Boys”) καλώντας τους άνδρες να περιορίσουν τον εκφοβισμό και τη σεξουαλική παρενόχληση. Παρά τις έντονες αντιδράσεις που υπήρξαν, η νέα διαφήμιση της εταιρείας θεωρώ ότι είναι πολύ θετική», συμφωνεί και η κ. Δήμητρα Κογκίδου , καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης και πρόεδρος της Επιτροπής Φύλου και Ισότητας του ΑΠΘ .

Η διαφήμιση ουσιαστικά δεν διαφημίζει το προϊόν αλλά κλείνει με το διαχρονικό σλόγκαν της «The Best A Man Can Get» (ότι καλύτερο για τον άνδρα) και διερωτάται: «Είναι πραγματικά αυτός ο καλύτερος εαυτός που μπορούν να δείξουν οι άνδρες;».

«Όταν μια διαφήμιση τελειώνει με την ατάκα ”χτύπα σαν άντρας”, τι είδους ανδρική ταυτότητα προωθεί; Πρόκειται για την κυρίαρχη μορφή ανδρισμού -του ηγεμονικού- που συνδέεται άμεσα με τη βία. Είναι πολύ ανησυχητικό όταν η βία κατά των γυναικών χρησιμοποιείται ως στρατηγική του μάρκετινγκ, καθώς συμβάλει στη διατήρηση ενός περιβάλλοντος που αποδέχεται, αιτιολογεί, υποστηρίζει με άμεσο ή έμμεσο τρόπο, ή ανέχεται, την έμφυλη βία -ιδιαίτερα όταν το ζητούμενο είναι η πρόληψή της.

Προφανώς οι στόχοι τέτοιων διαφημίσεων επιτυγχάνονται ως ένα βαθμό, καθώς γίνεται συζήτηση, έστω και αρνητική. Δεν είναι, όμως, αστείο, χαβαλέ, ή παρωδία. Είναι επικίνδυνο. Οι επιπτώσεις είναι ιδιαίτερα βλαβερές στα παιδιά, καθώς αναπαράγει τα έμφυλα στερεότυπα, συμβάλλει στον ομοφοβικό εκφοβισμό όσων τα υπερβαίνουν, κανονικοποιεί βίαιες συμπεριφορές και δεν προάγει πρότυπα υγιών συντροφικών σχέσεων στα νέα παιδιά, χωρίς βία. Πολύ πρόσφατα η Αμερικανική Ψυχολογική Ένωση (APA) στην έκθεσή της APA GUIDELINES for the Psychological Practice with Boys and Men, προειδοποίησε για τους κινδύνους της ”παραδοσιακής ιδεολογίας ανδρισμού”, αυτού του φαινόμενου που αναφέρεται και ως ”τοξική αρρενωπότητα” και εξέδωσε σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες. Επιπρόσθετα, είναι γνωστό ότι η πορεία για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας -αλλά και γενικότερα η πορεία για την ισότητα των φύλων- περνάει και μέσα από τη προώθηση μιας νέας αντίληψης για τον ανδρισμό και όχι αυτής που αναφέρθηκε παραπάνω», λέει στη HuffPost Greece η κ. Κογκίδου.

Μπάμιες κανείς;

Μια άλλη περίπτωση είναι οι μπάμιες. Ο σύζυγος βλέπει στο μεσημεριανό τραπέζι μπάμιες. Έξαλλος, επιστρέψει τη σύζυγο στη μάνα της - και τις μπάμιες. Όπως θα μπορούσε για παράδειγμα να επιστρέψει ένα κινητό.