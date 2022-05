Συζυγική-συντροφική βία: Ένα σύντομο ταξίδι μέσα στο μυαλό του άνδρα θύτη

Tinnakorn Jorruang / EyeEm via Getty Images

Πολλοί ψυχίατροι/ψυχολόγοι πιστεύουν ότι ο Αδόλφος Χίτλερ και ο Ιωσήφ Στάλιν ήταν ναρκισσιστές. Και πολλοί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής υποστηρίζουν ότι ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είναι ναρκισσιστής.Ο Τζον Γκάρτνερ, ψυχολόγος που δίδαξε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς για σχεδόν τρεις δεκαετίες, πιστεύει ότι ο Τραμπ πάσχει από κακοήθη ναρκισσισμό, μια κατάσταση ακόμα χειρότερη από τον ναρκισσισμό. Ακολουθεί αυτό που έγραψε στο ”Rocket Man: Nuclear Madness and the Mind of Donald Trump” (2018):