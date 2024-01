Sic transit gloria mundi

Άλλωστε τα πάντα είναι σύμφωνα με τον Άγιο Γρηγόριο Νύσσης «ματαιότης ματαιοτήτων τα πάντα ματαιότης» και κατά τη λατινική μετάφραση που έχει επικρατήσει διεθνώς ( vanitas vanitarum et omnia vanitas ). Αυτό όμως δεν το έχουν καταλάβει κάποιοι που με τη βοήθεια των ΜΜΕ αποκαλούνται και θεωρούν τους εαυτούς τους celebrities, επιζητούν τη αναγνώριση και τη προβολή, αλλά όταν περάσει η περίοδος (κοινώς μπογιά) της αναγνώρισης και έλθει η περίοδος του «κάπου σας ξέρω» ή του « your face looks familiar» τότε έρχεται η περίοδος του ψυχαναλυτή.