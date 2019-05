Σόφι Τέρνερ: Είμαι σχεδόν έτοιμη να πω αντίο στη Σάνσα Σταρκ

Το «Game of Thrones» μπορεί να τελείωσε, οι θαυμαστές όμως όπως και κάποιοι ηθοποιοί φαίνεται πως δεν είναι έτοιμοι για να αποχωριστούν τους χαρακτήρες.

Η Σόφι Τέρνερ, η οποία υποδύθηκε επί οκτώ χρόνια τη Σάνσα Σταρκ στη σειρά, είπε ότι το να «μπει» ξανά στο ρόλο για οποιαδήποτε τηλεοπτική ή κινηματογραφική αναβίωση του «Game of Thrones», θα αποτελούσε «μεγαλύτεο τραύμα».

«Νομίζω πως ήρθε η ώρα να πω αντίο στη Σάνσα», δήλωσε η ηθοποιός σε συνέντευξή της με το Sky News, κατά τη διάρκεια προώθησης της νέας ταινίας «X-MEN Dark Phoenix». «Είμαι σχεδόν έτοιμη να πω το αντίο. Νομίζω ότι η βάρδιά μου έχει τελειώσει. Εχουν περάσει δέκα χρόνια από τότε που ξεκίνησε η σειρά και αυτά ήταν τα καλύτερα 10 χρόνια της ζωής μου, με διαφορά».

Η Τέρνερ εξήγησε ότι είναι ευχαριστημένη με την εξέλιξη του χαρακτήρα της στο τελευταίο επεισόδιο της σειράς και την στέψη της Σάνσα ως βασίλισσα του Βορρά.

Ομως, με την αποκάλυψη του συγγραφέα των βιβλίων «Song of Ice and Fire» Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν ότι τρεις σειρές - διάδοχοι του «Game of Thrones» βρίσκονται σε στάδιο ανάπτυξης, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να δούμε άλλη ηθοποιό στο ρόλο της Σταρκ.