SolidarityNow: Δίπλα στους πιο ευάλωτους με νέες πρωτοβουλίες για τον COVID-19

Στο SolidarityNow, αναγνωρίζοντας την ευθύνη μας και την ανάγκη άμεσης ανταπόκρισης ώστε να καλυφθεί το πιθανό κενό στην πληροφόρηση και στην ενημέρωση για όλες τις εξελίξεις που αφορούν στον κορωνοϊό, για τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και ασφάλειας αλλά και για να δώσουμε έναν τόνο δημιουργικότητας και αισιοδοξίας κατά τη δύσκολη περίοδο κοινωνικής απομόνωσης, ξεκινήσαμε, σε συνεργασία με το pod.gr, την πλατφόρμα των ελληνικών podcast, τη δημιουργία μιας σειράς φωνητικών άρθρων σύντομης διάρκειας -podcast- σε 5 διαφορετικές γλώσσες (Αραβικά, Φαρσί, Ούρντου, Αγγλικά, Γαλλικά). Βασικός μας στόχος είναι να «σπάσουμε» το εμπόδιο της γλώσσας και να διασφαλίσουμε για όλους όσοι δεν μιλούν τα ελληνικά, ίση και ισότιμη πρόσβαση στην ενημέρωση για την προστασία της υγείας τους – και κατά συνέπεια, για την προστασία της υγείας όλων.

Με τον τίτλο «FAQs for Migrants – Spread the News, not the virus», δηλαδή, «Διαδώστε την Είδηση, Όχι τον Ιό», έχoυμε ήδη ξεκινήσει τη δημοσιοποίηση των podcasts.Με αυτό τον τρόπο αξιοποιούμε την τεχνογνωσία της ομάδας του pod.gr και τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών, και διαθέτουμε σε όλους χρηστικές πληροφορίες αλλά και προτάσεις για άλλα θέματα που σχετίζονται με τις συνέπειες που προκαλούνται εξαιτίας της πανδημίας. Οι χρήστες το μόνο που απαιτείται να έχουν είναι ένα κινητό τηλέφωνο και πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Στόχος μας μέσα από όλες αυτές τις διαφορετικές πρωτοβουλίες μας- και πολλές ακόμα που βρίσκονται στα σκαριά- είναι να προσφέρουμε τη δυνατότητα στους ανθρώπους να ενημερωθούν για το τί συμβαίνει, να λάβουν μέτρα προφύλαξης, αλλά και να μιλήσουν εμπιστευτικά για αυτά που τους βαραίνουν και τους απασχολούν. Ο δικός μας ρόλος, ως οργάνωση, είναι με τα μέσα που διαθέτουμε, αλλά και με αυτά που συνεχώς διευρύνουμε, να στηρίξουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη.

Και σε στιγμές δυσκολίας, όταν όλοι χρειαζόμαστε εκείνη τη μικρή ικμάδα από φως και ελπίδα που θα μας σηκώσει από το έδαφος και θα μας ξαναδώσει δύναμη να συνεχίσουμε, ας κρατήσουμε τα λόγια της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου:

«Είναι απόλυτη ανάγκη τώρα, μέσα στο ζόφο της πανδημίας, η Πολιτεία και όλοι μας να περιβάλουμε με φροντίδα τους πιο αδύναμους, να ακούσουμε εκείνους που μας ζητούν βοήθεια, να μην αδιαφορήσουμε για τον πόνο τους. Σε λίγο καιρό, όταν πια θα έχουμε αφήσει πίσω μας αυτή τη δύσκολη εμπειρία, θα έχουμε ξαναχτίσει την κοινωνία στη βάση της ενσυναίσθησης, της φιλαλληλίας και της συνευθύνης».

――――――――――――――――-

Για περισσότερες Πληροφορίες

Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας:μπορείτε να επικοινωνείτε με την ομάδα των ψυχολόγων στέλνοντας μήνυμα/inbox στη σελίδα του Κέντρου Αλληλεγγύης Αθήνας στο Facebook, με email στο athens@solidaritynow.org και τηλεφωνικά στο 210 8220883 (10.00-13.00).

Κέντρο Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης:μπορείτε να επικοινωνείτε με την ομάδα των ψυχολόγων, στέλνοντας μήνυμα στο thessaloniki@solidaritynow.org ή καλώντας στο 2310 501030.

Ακούστε τα Podcast!

Μπορείτε να ακούσετε τα podcasts από το κανάλι του SolidarityNow στο YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PL3_NlSfsgtzR6_sOKGaN_HmFCTRhICPEi,

από την ιστοσελίδα της οργάνωσης, https://www.solidaritynow.org/podcasts/ και από το pod.gr, https://www.pod.gr/.

* Από το Μάιο 2019, το Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας χρηματοδοτείται από το EEA and Norway Grants, με διαχειριστή της δωρεάς τους HumanRights360 και ΣΟΛ CROWE. Το ΚΑΑ υποστηρίζεται επίσης από το Δήμο Αθηναίων.

* Το Κέντρο Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης λειτουργεί με τη χρηματοδοτική υποστήριξη του OpenSocietyFoundations (OSF/OSIFE).