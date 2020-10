NurPhoto via Getty Images Γυναίκες πρόσφυγες που ζουν στο νέο καταυλισμό στο Καρά Τεπέ κάνουν δουλειές της...σκηνής, γιατί δυστυχώς σπίτι δεν υπάρχει για αυτές (24/9/2020)

Λασπόνερα, πλημμυρισμένες σκηνές και πρόσφυγες που έσκαβαν μόνοι τους αυλάκια για να φεύγει το νερό. Η βροχόπτωση του βράδυ τη Πέμπτης στη Λέσβο ήταν αρκετή για να κάνει ακόμη πιο δύσκολη τη διαβίωση των 7.800 προσφύγων από το Μόρια που πλέον ζουν στη δομή έκτακτης ανάγκης στο Καρά Τεπέ. Κύκλοι δε του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, αντιδρώντας στις διαμαρτυρίες ΜΚΟ και στις εκκλήσεις της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ τονίζουν πως είναι ”αυτονόητο” να υπάρχουν προβλήματα σε μια προσωρινή δομή που κατασκευάστηκε σε λίγες ημέρες τα οποία αντιμετωπίζονται. Βέβαια αφού είναι αυτονόητο, μάλλον είναι και αναμενόμενο και αφού είναι αναμενόμενό γιατί δεν φρόντισαν οι αρχές να αποφευχθούν αυτά προβλήματα. Σε κάθε περίπτωση, η Ύπατα Αρμοστεία που παρακολουθεί την πορεία εύρεσης λύσης των χιλιάδων προσφύγων μετά τη φωτιά που κατέστρεψε ολοσχερώς τη ζούγκλα της Μόριας, επαναλαμβάνει την έκκλησή της, ότι χρειάζεται επείγουσα δράση και βελτιώσεις επισημαίνοντας πως οι ψυχρότερες καιρικές συνθήκες και η έλευση του χειμώνα θα δυσχεράνουν κι άλλο τις δύσκολες συνθήκες για τους ανθρώπους εκεί.

NurPhoto via Getty Images Όψη του νέου καταυλισμού στου Καρά - Τεπέ

Κρίσιμες ελλείψεις και θέματα ασφάλειας - Δεν υπάρχει χρόνος ″Υπάρχουν κρίσιμες ελλείψεις σε θέματα αποστράγγισης, ύδρευσης, αποχέτευσης, υγιεινής και ιατρικών υπηρεσιών, τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν χωρίς καθυστέρηση. Οι βαριές βροχοπτώσεις στις 8 Οκτωβρίου επιδείνωσαν την κατάσταση για τους διαμένοντες στη δομή έκτακτης ανάγκης. Κάποιοι είδαν τις σκηνές του να πλημμυρίζουν από τα νερά. Η Υ.Α. βρέθηκε επί τόπου στο πλαίσιο της δράσης της για θέματα προστασίας προκειμένου να εκτιμήσει την κατάσταση στη δομή μετά τις βροχοπτώσεις και διένειμε κατά προτεραιότητα μουσαμάδες στους ανθρώπους που οι σκηνές τους επηρεάστηκαν από τη βροχή. Οι ίδιοι οι πρόσφυγες κατέφυγαν επίσης σε προσωρινά μέτρα σκάβοντας αυλάκια για το νερό και λάκκους γύρω από τις σκηνές τους για να τις προστατέψουν από την πλημμύρα, καθώς δεν υπάρχει κατάλληλη αποστράγγιση σε ολόκληρη τη δομή”. Όπως επισημαίνεται αν και μετά την πυρκαγιά οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα για τη δημιουργία μιας δομής με καταλύματα έκτακτης ανάγκης, οι συνθήκες διαβίωσης στη δομή εξακολουθούν να χρειάζονται επειγόντως βελτιώσεις. Η Ύπατη Αρμοστεία και άλλες ανθρωπιστικές οργανώσεις έχουν προειδοποιήσει σχετικά με τους κινδύνους σε θέματα ασφάλειας στη νέα δομή, οι οποίοι απαιτούν την άμεση παρέμβασή τους.

NurPhoto via Getty Images Ετοιμάζοντας το φαγηγό, σε μια σκηνή στο Καρά -Τεπέ

Και ο χειμώνας πλησιάζει ″Η περιοχή είναι εκτεθειμένη στον κίνδυνο πλημμύρας και τα καταλύματα σε σκηνές δεν είναι κατάλληλα εφοδιασμένα για να εξασφαλίσουν την αναγκαία προστασία από τα καιρικά φαινόμενα και τις χαμηλές θερμοκρασίες”. Στο μεταξύ, μετά από αίτημα των αρχών -και με στόχο να βοηθήσει στην ανθρωπιστική ανταπόκριση που συντονίζει η κυβέρνηση- η Υ.Α. εφοδιάζει χαλίκι για να μειωθεί ο κίνδυνος πλημμυρών στις περιοχές που υπάρχουν σκηνές και κοινοί χώροι. ”Καθώς ο καιρός γίνεται πιο κρύος και υγρός, παρέχουμε πακέτα με υλικό μόνωσης, παλέτες για τα δάπεδα και κόντρα πλακέ για τις οικογενειακές σκηνές”. Παρόλα αυτά, οι παραπάνω είναι βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις, που δεν μπορούν να θεωρούνται κατάλληλες ή επαρκείς για να αντέξουν το χειμώνα. ″Έχουμε τονίσει στις αρχές ότι χρειάζονται προσπάθειες μεγάλης κλίμακας, που να περιλαμβάνουν την έγκαιρη εξασφάλιση κατάλληλου συστήματος αποστράγγισης σε ολόκληρη τη δομή και τη διασφάλιση πιο κατάλληλων λύσεων για τη στέγαση των πιο ευάλωτων ανθρώπων και των οικογενειών τους. Ταυτόχρονα, συνεχίζουμε να απευθύνουμε έκκληση για περισσότερες μεταφορές στην ενδοχώρα σε κατάλληλες συνθήκες στέγασης”. Εν όψει της επιδείνωσης του καιρού και των βροχοπτώσεων, η Υ.Α. απευθύνει έκκληση για επείγουσα δράση σε όλα τα νησιά του Αιγαίου. Στη Σάμο, όπου σχεδόν 4.500 άνθρωποι εξακολουθούν να μένουν σε ανεπαρκείς συνθήκες υπερσυνωστισμού, οι περισσότεροι κοιμούνται σε καλοκαιρινές σκηνές ή αυτοσχέδια καταλύματα στο δάσος, έξω από το κέντρο υποδοχής που έχει χωρητικότητα για 650 άτομα. Η περαιτέρω ταλαιπωρία αυτών των ανθρώπων μπορεί να αποφευχθεί μέσα από την προετοιμασία για τον χειμώνα και περισσότερες μεταφορές σε κατάλληλη στέγαση.

NurPhoto via Getty Images Μεγαλώνοτας ως παιδί, και μεγαλώνοντας ένα παιδί στο Καρά Τεπέ

NurPhoto via Getty Images The daily life of the refugees in the new camp of Kara Tepe on September 28, 2020, in Lesvos, Greece. (Photo by Vassilis A. Poularikas/NurPhoto via Getty Images)

