Στην κορυφή των Grammy η Μπιγιονσέ με 9 υποψηφιότητες

Οι πιο σημαντικές κατηγορίες και υποψηφιότητες είναι:

Δίσκος της Χρονιάς

Black Parade – Beyoncé

Colors – Black Pumas

Rockstar – DaBaby feat. Roddy Ricch

Say So – Doja Cat

Everything I Wanted – Billie Eilish

Don’t Start Now – Dua Lipa

Circles – Post Malone

Savage – Megan Thee Stallion feat. Beyoncé

Album της Χρονιάς

Chilombo – Jhené Aiko

Black Pumas (Deluxe Edition) – Black Pumas

Everyday Life – Coldplay

Djesse Vol. 3 – Jacob Collier

Women in Music Pt. III – Haim

Future Nostalgia – Dua Lipa

Hollywood’s Bleeding – Post Malone

Folklore – Taylor Swift

Τραγούδι της Χρονιάς

Black Parade – Beyoncé

The Box – Roddy Ricch

Circles – Post Malone

Don’t Start Now – Dua Lipa

Everything I Wanted – Billie Eilish

I Can’t Breathe – H.E.R.

If the World Was Ending – JP Saxe feat. Julia Michaels

Καλύτερος Πρωτοεμφανιζόμενος Καλλιτέχνης

Ingrid Andress

Phoebe Bridgers

Chika

Noah Cyrus

D Smoke

Doja Cat

Kaytranada

Megan Thee Stallion

Καλύτερη Pop Solo Εμφάνιση

Yummy – Justin Bieber

Say So – Doja Cat

Everything I Wanted – Billie Eilish

Don’t Start Now – Dua Lipa

Watermelon Sugar – Harry Styles

Cardigan – Taylor Swift

Καλύτερο Pop Ντουέτο/Γκρουπ

Un Dia (One Day) – J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny & Tainy

Intentions – Justin Bieber feat. Quavo

Dynamite – BTS

Rain on Me – Lady Gaga with Ariana Grande

Exile – Taylor Swift feat. Bon Iver

Καλύτερο Pop Vocal Album

Changes – Justin Bieber

Chromatica – Lady Gaga

Future Nostalgia – Dua Lipa

Fine Line – Harry Styles

Folklore – Taylor Swift

Καλύτερο Dance/Electronic Albu

Kick I – Arca

Planet’s Mad – Baauer

Energy – Disclosure

Bubba – Kaytranada

Good Faith – Madeon

Καλύτερη Dance Ηχογράφηση

On My Mind – Diplo & Sidepiece

My High – Disclosure feat. Amine & Slowthai

The Difference – Flume feat. Toro y Moi

Both of Us – Jayda G

10% – Kaytranada

Καλύτερο Rock Album

A Hero’s Death – Fontaines D.C.

Kiwanuka – Michael Kiwanuka

Daylight – Grace Potter

Sound & Fury – Sturgill Simpson

The New Abnormal – The Strokes

Καλύτερο Rock Τραγούδι

Kyoto – Phoebe Bridgers

Lost in Yesterday – Tame Impala

Not – Big Thief

Shameika – Fiona Apple

Stay High – Brittany Howard

Καλύτερη Rock Εμφάνιση

Shameika – Fiona Apple

Not – Big Thief

Kyoto – Phoebe Bridgers

The Steps – Haim

Stay High – Brittany Howard

Daylight – Grace Potter

Καλύτερη Metal Εμφάνιση

Bum-Rush – Body Count

Underneath – Code Orange

The In-Between – In This Moment

Bloodmoney – Poppy

Executioner’s Tax (Swing of the Axe) (Live) – Power Trip

Καλύτερο Rap Album

Black Habits – D Smoke

Alfredo – Freddie Gibbs & the Alchemist

A Written Testimony – Jay Electronica

King’s Disease – Nas

The Allegory – Royce Da 5’9″

Καλύτερη Rap Εμφάνιση

Deep Reverence – Big Sean feat. Nipsey Hussle

Bop – DaBaby

What’s Poppin – Jack Harlow

The Bigger Picture – Lil Baby

Savage – Megan Thee Stallion feat. Beyoncé

Dior» – Pop Smoke

Καλύτερη Melodic Rap Εμφάνιση

Rockstar – DaBaby feat. Roddy Ricch

Laugh Now, Cry Later – Drake

Lockdown – Anderson .Paak

The Box – Roddy Ricch

Highest in the Room – Travis Scott

Καλύτερο Rap Τραγούδι

The Bigger Picture – Lil Baby

The Box – Roddy Ricch

Laugh Now, Cry Later – Drake feat. Lil Durk

Rockstar – DaBaby feat. Roddy Ricch

Savage – Megan Thee Stallion feat. Beyoncé

Καλύτερο Alternative Album

Fetch the Bolt Cutters – Fiona Apple

Hyperspace – Beck

Punisher – Phoebe Bridgers

Jaime – Brittany Howard

The Slow Rush – Tame Impala

Καλύτερο Country Album

Lady Like – Ingrid Andress

Your Life Is a Record – Brandy Clark

Wildcard – Miranda Lambert

Nightfall – Little Big Town

Never Will – Ashley McBryde

Καλύτερη Country Solo Εμφάνιση

Stick That in Your Country Song – Eric Church

Who You Thought I Was – Brandy Clark

When My Amy Prays – Vince Gill

Black Like Me – Mickey Guyton

Bluebird – Miranda Lambert

Καλύτερο Country Ντουέτο/Group Εμφάνιση

All Night – Brothers Osborne

10,000 Hours – Dan + Shay feat. Justin Bieber

Ocean – Lady A

Sugar Coat – Little Big Town

Some People Do – Old Dominion

Καλύτερο Country Τραγούδι

Bluebird – Miranda Lambert

The Bones – Maren Morris

Crowded Table – The Highwomen

More Hearts Than Mine – Ingrid Andress,

Some People Do – Old Dominion

Καλύτερο Latin Pop ή Urban Album

YHLQMDLG – Bad Bunny

Por Primera Vez – Camilo

Mesa Para Dos – Kany García

Pausa – Ricky Martin

3:33 – Debi Nova

Καλύτερο Latin Rock ή Alternative Album

Aura – Bajofondo

Monstruo – Cami

Sobrevolando – Cultura Profética

La Conquista del Espacio – Fito Paez

Miss Colombia – Lido Pimienta

Καλύτερη R&B Εμφάνιση

Lightning & Thunder – Jhené Aiko feat. John Legend

Black Parade – Beyoncé

All I Need – Jacob Collier feat. Mahalia & Ty Dolla $ign

Goat Head – Brittany Howard

See Me – Emily King

Καλύτερο R&B Τραγούδι

Better Than I Imagine – Robert Glasper feat. H.E.R. & Meshell Ndegeocello

Black Parade – Beyoncé

Collide – Tiana Major9 & EARTHGANG

Do It – Chloe x Halle

Slow Down – Skip Marley & H.E.R.

Καλύτερο Progressive R&B Album

Chilombo – Jhené Aiko

Ungodly Hour – Chloe x Halle

Free Nationals – Free Nationals

Fuck Yo Feelings – Fobert Grasper

It Is What It Is – Thundercat

Καλύτερο R&B Album

Happy 2 Be Here – Ant Clemons

Take Time – Giveon

To Feel Love/D – Luke James

Bigger Love – John Legend

All Rise – Gregory Porter

Καλύτερο Reggae Album

Upside Down 2020 – Buju Banton

Higher Place – Skip Marley

It All Comes Back to Love – Maxi Priest

Got to Be Tough – Toots & the Maytals

One World – The Wailers

Καλύτερο Music Video

Brown Skin Girl – Beyoncé

Life Is Good – Future feat. Drake

Lockdown – Anderson .Paak

Adore You – Harry Styles

Goliath – Woodkid

Καλύτερο Music Film

Beastie Boys Story – Beastie Boys

Black Is King – Beyoncé

We Are Freestyle Love Supreme – Freestyle Love Supreme

Linda Ronstadt: The Sound of My Voice – Linda Ronstad

That Little Old Band From Texas: ZZ Top

Παραγωγός της Χρονιάς

Jack Antonoff

Dan Auerbach

Dave Cobb

Flying Lotus

Andrew Watt