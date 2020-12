Στήριξη για εστιατόρια με vouchers και προσφορές

Με το άνοιγμα των καταστημάτων εστίασης να απομακρύνεται πια για το 2021, πέρα από τα μέτρα κυβερνητικής στήριξης, αναπτύσσονται πρωτοβουλίες για τη στήριξη ενός κλάδου που στην Ελλάδα αποτελεί το δεύτερο μεγαλύτερο εργοδότη μετά το λιανεμπόριο.

Ακολουθώντας το παράδειγμα του εξωτερικού και της έκδοσης vouchers για μελλοντική χρήση στα εστιατόρια, οι Global Shapers, με την υποστήριξη της Coca-Cola Τρία Έψιλον και της πλατφόρμας e-table δημιούργησαν και στην Ελλάδα την πρωτοβουλία Save One Seat (SOS). Πρόκειται για μια μη κερδοσκοπική δράση που έχει ως στόχο να στηρίξει τις ελληνικές επιχειρήσεις εστίασης της, που πλήττονται εδώ και περίπου έναν χρόνο από τις επιπτώσεις του κορονοϊού, τονώνοντας τη ρευστότητά τους και εξασφαλίζοντας τη βιωσιμότητά τους.

Η πλατφόρμα του Save One Seat καλεί του καταναλωτές να αγοράσουν vouchers από τα αγαπημένα τους στέκια, τα οποία θα μπορούν να εξαργυρώσουν όταν αυτά θα ανοίξουν ξανά, με βασικό στόχο να ενισχύσουν την ρευστότητά τους. Παράλληλα, ο στρατηγικός συνεργάτης του Save One Seat, Coca Cola 3E προσφέρει στους καταναλωτές προσφορές με μελλοντική εξαργύρωση. Σημειώνεται δε ότι για κάθε voucher που αγοράζεται, δεν παρακρατείται καμία προμήθεια για την υπηρεσία. Το Save One Seat ξεκίνησε σαν ιδέα από το Global Shapers Hub της Ρώμης, ενώ στην Ελλάδα η πρωτοβουλία υλοποιείται από το Global Shapers Athens Hub με την υποστήριξη της Coca-Cola Τρία Έψιλον και του e-table.Παράλληλα, το νέο Thessaloniki Global Shapers Hub που εγκαινιάστηκε πριν από λίγο καιρό στηρίζει κι αυτό με τη σειρά του την πρωτοβουλία Save One Seat στο βόρειο κομμάτι της χώρας.

Αντίστοιχα η Edenred, για την ενίσχυση των συνεργαζόμενων καφέ και εστιατορίων του δικτύου Ticket Restaurant – που συνεχίζουν να λειτουργούν είτε με διανομές είτε με τη μέθοδο του take away- προσφέρει επιστροφή του 30% της κάθε παραγγελίας στον καταναλωτή και χρήστη κάρτας Ticket Restaurant. H δράση ξεκίνησε την 1η Δεκεμβρίου και θα διαρκέσει έως το τέλος του μήνα, και αποσκοπεί στην τόνωση της ζήτησης, η οποία έχει υποχωρήσει δραστικά.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα της ΕΛΣΤΑΤ, στο 3 τρίμηνο του 2020, εποχή που τα εστιατόρια και τα καφέ λειτουργούσαν κανονικά (έστω με κανόνες αποστάσεων), ο κλάδος έχασε 13,1 δισ.ευρώ εσόδων σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019.