Στις 21 Οκτωβρίου «The Greeks are Back»

Στις 21 Οκτωβρίου 50 Έλληνες, υψηλόβαθμα στελέχη από 40 και πλέον μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες σε 12 χώρες του κόσμου, θα βρίσκονται στην Ελλάδα προκειμένου να συμμετάσχουν στην 1η Διάσκεψη, χορηγός της οποίας είναι και η HuffPost Greece, «THE GREEKS ARE BACK», που στόχο έχει την προσέλκυση ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα.

Οι Έλληνες αυτοί, σημαντικά στελέχη μεγάλων εταιρειών του εξωτερικού, έρχονται στην Ελλάδα για να πάρουν μέρος, για πρώτη φορά, σε μια δομημένη Διάσκεψη προκειμένου να μοιραστούν τις εμπειρίες και τις προτάσεις τους για το πώς μπορεί να καταστεί η Ελλάδα ελκυστικός επενδυτικός προορισμός.

Η Διάσκεψη θα περιλαμβάνει συζητήσεις σε Ολομέλεια και σε έξι Ομάδες Εργασίας, στις οποίες θα συζητηθεί πώς μπορεί να βελτιωθεί η ελκυστικότητα της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού στους εξής τομείς: Πράσινες Επενδύσεις, Φορολογικό Πλαίσιο, Προσέλκυση Ταλέντων, Καινοτομία/Έρευνα & Ανάπτυξη, Ψηφιακή Μετάβαση και Silver Economy.

Όλες αυτές οι προτάσεις θα συντεθούν σε ένα ευσύνοπτο κείμενο, την «Πρωτοβουλία για τις ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα», το οποίο θα σταλεί ακολούθως στην Κυβέρνηση, τα κόμματα, τη Βουλή των Ελλήνων, σε φορείς, ΜΜΕ κ.λπ.

Στις εργασίες της Διάσκεψης θα συμμετάσχουν ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Νίκος Παπαθανάσης, ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών και Πρόεδρος της Enterprise Greece, κ. Ιωάννης Σμυρλής, και ο Πρόεδρος του ΣΕΒ Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Βιομηχανιών, κ. Δημήτρης Παπαλεξόπουλος.

Επίσης, θα απευθύνουν χαιρετισμούς ο Πρόεδρος της L’Oreal, κ. Jean – Paul Agon, και ο CFO της JTI, κ. Βασίλης Βωβός.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της οργανώτριας εταιρείας Public Affairs and Networks και ιδρυτής της πρωτοβουλίας THE GREEKS ARE BACK, κ. Ανδρέας Γιαννόπουλος, δήλωσε: «Tα πενήντα αυτά υψηλόβαθμα στελέχη είναι περισσότερο χρήσιμα για την Ελλάδα από τις θέσεις και τις χώρες όπου βρίσκονται. Κι αυτό, γιατί εκεί μπορούν να αθροίζουν πολύτιμες γνώσεις και εμπειρίες, έχοντας μια παγκόσμια θεώρηση του επιχειρείν και της οικονομικής δραστηριότητας. Αυτές τις συσσωρευμένες γνώσεις, σε συνδυασμό με τη διαρκή έννοια και επιθυμία τους να επιστρέψουν αξία στην πατρίδα τους και να συμβάλλουν στην οικονομική πρόοδο της Ελλάδας, φιλοδοξεί η πρωτοβουλία THE GREEKS ARE BACK να θέσει προς αξιοποίηση από τους αρμόδιους φορείς».

Η 1η Διάσκεψη THE GREEKS ARE BACK υποστηρίζεται από τη διαΝΕΟσις και την Enterprise Greece ως Στρατηγικούς Χορηγούς, τις εταιρείες DLA Piper, KPMG, Pfizer, Polygreen, Trasys/NRB, AbbVie ως Χορηγούς, τις εταιρείες Coca-Cola Company, Eren, JTI ως Υποστηρικτές, καθώς και την AEGEAN ως Χορηγό Αερομεταφορών.

Για περισσότερες πληροφορίες www.greeksareback.gr

Τηλέφωνο: 210 6253763

Email: info@paandn.gr