Στο ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ Κουντουρά και Δανέλλης - Τα νέα ονόματα

Η Ευγενία (Τζένη) Αρσένη είναι σκηνοθέτις- θεατρολόγος, Δρ. Αισθητικής Φιλοσοφίας.

Σπούδασε Θεατρολογία και Σκηνοθεσία στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, Σκηνοθεσία Όπερας (Boston University) και Σκηνοθεσία Κινηματογράφου (New York Film Academy). Εκπόνησε μεταπτυχιακή έρευνα στη Φιλοσοφία (UCL) και διδακτορική διατριβή (Αισθητική Φιλοσοφία, Όπερα, Αρχαία Τραγωδία) στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (Royal Holloway). Είναι κάτοχος πολυάριθμων υποτροφιών και μετέχει με διαλέξεις της σε διεθνή συνέδρια.

Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, του Πανελληνίου Επιστημονικού Συλλόγου Θεατρολόγων και πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου. Είναι εκλεγμένη εκπρόσωπος της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών στην Ένωση Σκηνοθετών Ευρώπης (FERA). Είναι ιδρυτικό μέλος του διεθνούς φορέα Artivism Drives Democracy για την τέχνη και την κοινωνική αλλαγή και επικεφαλής της ελληνικής συμμετοχής, Aesthetic Activists: ParticipARTs.

Για το καλλιτεχνικό της έργο τιμήθηκε από το Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος Antikenfestspiele στην Trier της Γερμανίας για την παράστασή της Mendelssohn’s Antigone, που σκηνοθέτησε στο Royal Albert Hall για το BBC Proms.

Διακρίθηκε για τη σκηνοθεσία της για τα 50 χρόνια του San Francisco Opera Center, καθώς και για τη πολιτική όπερα El Cimarrón, στο Skylight Music Theatre, που έλαβε την πρώτη θέση για τη θεατρική σεζόν 2013-2014.

Συγγραφικά, το θεατρικό έργο της Women of Passion, Women of Greece ταξίδεψε από την Αυστραλία και τις Βρυξέλλες μέχρι την Ινδία. Είναι Σύμβουλος Δραματολογίου του Center for Contemporary Opera της Νέας Υόρκης. Ήταν Υπεύθυνη Συντονισμού και Δραματολογίου της Πειραματικής Λυρικής με καλλιτεχνικό διευθυντή τον Θόδωρο Αντωνίου. Συνεργάστηκε με την Εκπαιδευτική Τηλεόραση ως σεναριογράφος και επιστημονική σύμβουλος σε ντοκιμαντέρ.

Δίδαξε στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Θεατρικών Σπουδών του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου, στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών και δημιούργησε την κατεύθυνση σπουδών Minor in Theater and Performance στο Hellenic American University. Επιπρόσθετα, δίδαξε στο Ωδείο Αθηνών, στο Εθνικό Ωδείο, στο Σύγχρονο Ωδείο Αθηνών και στο Ωδείο Kodály.

Το 2014 ήταν υποψήφια ευρωβουλευτής με τη Δημοκρατική Αριστερά - Προοδευτική Συνεργασία και το 2015 είχε τιμητική θέση στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας με το συνδυασμό Πράσινοι - Δημοκρατική Αριστερά.

Τον Ιούνιο του 2015, στο 4ο Συνέδριο της ΔΗΜΑΡ, εκλέχθηκε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και στη συνέχεια μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής. Σήμερα είναι υπεύθυνη του τομέα Πολιτισμού της ΔΗΜΑΡ και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής.

