Ένα κρυφό μήνυμα γραμμένο πάνω στο φόρεμα της Εμίλια Κλαρκ κάνει όλους τους άνδρες να ονειρεύονται

Περισσότερα απ′ όλα αυτά βέβαια το ενδιαφέρον των παρευρισκομένων αλλά και όσων είδαν τα βίντεο και τις φωτογραφίες με το πέρασμα της Κλαρκ από το κόκκινο χαλί, επικεντρώθηκε στο μήνυμα που αχνοφαινόταν κάτω από το τούλι του φορέματος και ήταν ραμμένο πάνω στο εσωτερικό μέρος του, στο ύψος του στήθους.

Κάποιοι λοιπόν έψαξαν και βρήκαν τι ήταν αυτό μήνυμα.

Για την κολεξιόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2017 ο σχεδιαστής Πιερπάολο Πιτσιόλι του Οίκου Valentino επιστράτευσε τέσσερις ποιητές να συμβάλλουν με στίχους τους στις δημιουργίες του. Έτσι στίχοι των τεσσάρων αυτών ποιητών: Greta Bellamacina, Yrsa Daley-Ward , Mustafa The Poet , Robert Montgomery εμφανίζονται σε αρκετά φορέματα.

Στο φόρεμα της Κλαρκ λοιπόν διαβάζουμε: «Leave your door open for me. I might sleepwalk into your arms» (μτφρ. Άφησε την πόρτα σου ανοιχτή για μένα. Ίσως, υπνοβατώντας να έρθω στην αγκαλιά σου»).

Και φυσικά ήταν σαν να κλείνει το μάτι σε όλο τον ανδρικό πληθυσμό του πλανήτη που φυσικά και ονειρεύεται να βρεθεί στην αγκαλιά του η Εμίλια Κλαρκ.